Chiêm ngưỡng "Nhà trăm cột" hơn 120 năm tuổi ở Tây Ninh

... Khác với nhiều ngôi nhà rường truyền thống, hệ khung của "Nhà trăm cột" được thiết kế theo lối đặc biệt, không sử dụng hàng cột cái ở giữa mà liên kết các cặp cột bằng hệ thống xà ngang chắc chắn. Kết cấu này vừa tạo không gian rộng, vừa thể hiện trình độ kỹ thuật xây dựng vượt bậc của những người thợ cách đây hơn một thế kỷ.