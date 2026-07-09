Chán tu, sư tập sự đốt luôn ngôi chùa 650 năm tuổi, làm hư hại hơn 1.000m2 công trình

Ngày 6/7, cảnh sát tỉnh Saga (Nhật Bản) đã bắt giữ nghi phạm Morinaga Kichi (28 tuổi) với cáo buộc phóng hỏa chùa Entsuji - ngôi chùa có lịch sử khoảng 650 năm tại thành phố Imari.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 30/6. Morinaga được xác định đã châm lửa đốt chùa rồi tự gọi số khẩn cấp 119 để báo cháy. Đám cháy kéo dài gần 7 giờ, làm hư hại hơn 1.000 m² công trình của chùa, gồm chính điện, khu nhà ở của tăng chúng, thư phòng và am thất.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong chùa có hai người gồm Morinaga và một nhà sư tập sự khác. Vị trụ trì đi vắng, nhà sư tập sự còn lại được Morinaga báo động nên kịp chạy thoát. Vụ việc không gây thương vong.

Ngôi chùa 650 tuổi bị thiêu cháy rụi



Tại cơ quan điều tra, Morinaga thừa nhận toàn bộ hành vi. Nghi phạm cho biết bắt đầu tu tập tại chùa Entsuji từ tháng 4/2025 nhưng không hài lòng với khối lượng tu tập cũng như phương pháp hướng dẫn tại đây.

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"Tôi chán ghét tất cả mọi thứ trong cuộc đời nên đã phóng hỏa", Morinaga khai với cảnh sát.

Hiện Morinaga bị điều tra về tội phóng hỏa công trình có người cư trú theo Bộ luật Hình sự Nhật Bản. Theo đó, thủ phạm phóng hỏa đốt cháy tòa nhà, tàu hỏa, xe điện, tàu thủy hoặc máy bay đang được dùng làm nơi ở hoặc đang có người hiện diện bên trong, có thể bị phạt tù từ 5 năm trở lên, chung thân và cao nhất là tử hình.

Entsuji được thành lập cách đây khoảng 650 năm, thuộc tông Lâm Tế, phái Nam Thiền Tự. Từ thời Minh Trị, ngôi chùa nổi tiếng là đạo tràng chuyên đào tạo các tăng sĩ thực hành thiền. Vụ cháy làm tổn hại một cơ sở đào tạo Thiền tông có lịch sử lâu đời.

Theo FNN

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: phunumoi.net.vn