Chân dung TTA Việt Nam, ông chủ nhà máy cánh tuabin gió 900 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng.

Công ty CP Đầu tư xây dựng TTA Việt Nam được giao triển khai dự án tại lô CN3-01 thuộc Khu công nghiệp đa ngành trong Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có diện tích khoảng 26ha với tổng vốn đầu tư dự kiến 898 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là sản xuất cánh tuabin gió phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Khi đi vào hoạt động, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 150 bộ cánh tuabin gió hoàn thiện mỗi năm, sản xuất theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp đầu tư điện gió trong và ngoài nước.

Dự án Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng được quy hoạch trên diện tích khoảng 26ha, công suất thiết kế 150 bộ cánh tuabin gió mỗi năm. (Ảnh minh họa)



Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và bàn giao mặt bằng thực địa. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Cánh tuabin gió là một trong những cấu kiện phức tạp nhất trong ngành công nghiệp năng lượng tái tạo. Đây là bộ phận trực tiếp tiếp nhận động năng của gió, chuyển hóa thành cơ năng làm quay rotor và phát điện.

Các cánh tuabin hiện đại, đặc biệt đối với các dự án điện gió ngoài khơi, thường có chiều dài từ 60-100m, thậm chí lớn hơn. Tuy nhiên, sản phẩm phải bảo đảm vừa có trọng lượng nhẹ vừa có khả năng chịu lực cực lớn trong điều kiện vận hành liên tục suốt 20-25 năm.

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp có khả năng sản xuất cánh tuabin gió đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam vẫn còn khá hạn chế. Do đó, dự án tại Vũng Áng được kỳ vọng sẽ bổ sung năng lực sản xuất mới cho ngành công nghiệp hỗ trợ năng lượng tái tạo trong nước, đồng thời tận dụng lợi thế cảng nước sâu của khu kinh tế để phục vụ xuất khẩu.

TTA Việt Nam là ai?

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Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư xây dựng TTA Việt Nam được thành lập ngày 11/4/2016, có trụ sở tại xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là truyền tải và phân phối điện.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Tiến Khanh góp 210 tỷ đồng, tương đương 70% vốn điều lệ; bà Bùi Thị Kim Huế góp 45 tỷ đồng, tương đương 15%; và ông Bùi Xuân Nam góp 45 tỷ đồng, tương đương 15%.

Ông Nguyễn Tiến Khanh (SN 1961, Hà Nội) đồng thời là người đại diện pháp luật và giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty trong giai đoạn đầu hoạt động.

TTA Việt Nam - doanh nghiệp có trụ sở tại Lai Châu, hiện sở hữu vốn điều lệ 850 tỷ đồng.



Đầu năm 2021, doanh nghiệp thực hiện nâng vốn điều lệ lên 421 tỷ đồng và thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Nguyễn Tiến Khanh sang ông Hồ Viết Hưng (SN 1974, Hà Nội).

Đến đầu năm 2024, vị trí người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc tiếp tục được chuyển giao cho ông Đỗ Minh Phương (SN 1983) cho đến nay.

Theo dữ liệu doanh nghiệp cập nhật đầu năm 2026, vốn điều lệ của TTA Việt Nam đã tăng lên 850 tỷ đồng, gần gấp ba lần thời điểm thành lập. Tuy nhiên, số lượng lao động đăng ký của doanh nghiệp hiện đang ký ở mức khá khiêm tốn với tổng 3 người.

Trên thị trường, TTA Việt Nam không phải là doanh nghiệp xuất hiện nhiều trong các thương vụ đầu tư lớn. Một trong những dự án đáng chú ý gắn với tên tuổi doanh nghiệp là Nhà máy thủy điện Là Pơ tại xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu với tổng vốn đầu tư khoảng 850 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn