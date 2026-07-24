Chân dung tân nữ Chủ tịch PC1, 27 tuổi lên ghế nóng tập đoàn lớn ngành điện

Ngày 24/7/2026, Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua loạt nội dung quan trọng. Trong đó, trọng tâm Đại hội là việc kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030, phục vụ yêu cầu nâng cao năng lực quản trị và triển khai chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội, bà Trịnh Khánh Linh, Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính của Tập đoàn PC1, đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. Đáng chú ý, nữ Chủ tịch đang trực tiếp sở hữu và được ủy quyền đại diện tổng cộng gần 92 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 22,35% vốn điều lệ.

Bà Trịnh Khánh Linh, tân Chủ tịch HĐQT PC1. Ảnh: Nguoiquansat



Bà Trịnh Khánh Linh sinh ngày 28/3/1999, là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT PC1. Bà cũng là em gái ông Trịnh Ngọc Anh, cựu Phó tổng giám đốc tập đoàn.

Theo hồ sơ được PC1 công bố, bà tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính tại Đại học George Washington, Mỹ. Bà Linh bắt đầu sự nghiệp tại Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, nơi bà làm việc trong giai đoạn 2021-2024 và đảm nhiệm vị trí chuyên viên cấp cao. Sau đó, bà chuyển sang Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, làm chuyên viên trong giai đoạn 2024-2025.

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Tháng 4/2026, bà Linh gia nhập PC1 với vị trí chuyên viên tài chính. Chỉ một tháng sau, bà được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính, chức vụ đang đảm nhiệm tại thời điểm hồ sơ ứng viên HĐQT được công bố. Theo bản sơ yếu lý lịch, bà Linh hiện không giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp nào khác.

Trước khi chính thức làm việc tại PC1, bà Linh đã trở thành cổ đông của tập đoàn. Trong khoảng thời gian từ ngày 21-26/11/2025, bà hoàn tất mua 4 triệu cổ phiếu PC1, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,973% vốn điều lệ.

Điểm đáng chú ý nhất trong hồ sơ của bà Linh là quy mô cổ phần đang sở hữu và đại diện tại PC1. Cụ thể, bà trực tiếp nắm giữ 4 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 0,97% vốn điều lệ. Đồng thời, bà được ủy quyền đại diện cho hơn 87,94 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 22% vốn điều lệ. Số cổ phần được ủy quyền trùng với toàn bộ lượng cổ phiếu ông Trịnh Văn Tuấn sở hữu tại cuối năm 2025.

Như vậy, tổng số cổ phần bà Linh sở hữu và được ủy quyền đại diện đạt hơn 91,94 triệu đơn vị, tương đương 22,35% vốn điều lệ PC1. Khối cổ phần này tương ứng hơn một phần năm vốn của doanh nghiệp, cho thấy bà Linh có vị thế đáng kể trong cơ cấu quyền biểu quyết nếu được cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị.

Tác giả: Hoàng Phan

Nguồn tin: vietnamfinance.vn