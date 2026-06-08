Chân dung con trai sinh năm 2003 của bầu Thụy vừa được bổ nhiệm tại Sacombank: Nắm giữ 15% cổ phần doanh nghiệp nghìn tỷ, là Phó chủ tịch Sàn giao dịch tài sản mã hóa

Ông Nguyễn Xuân Thái, con trai ông Nguyễn Đức Thụy.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm Nguyễn Xuân Thái giữ chức Trợ lý Hội đồng quản trị thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng kể từ ngày 4/6/2026.

Nguyễn Xuân Thái sinh năm 2003, là con trai của ông Nguyễn Đức Thụy (thường được biết đến với biệt danh bầu Thụy) – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Sacombank.

Theo thông tin công bố, Nguyễn Xuân Thái tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học và Quản trị phân tích rủi ro tại University of Massachusetts Boston (Mỹ).

Dù còn khá trẻ, Nguyễn Xuân Thái đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái liên quan đến gia đình ông Nguyễn Đức Thụy.

Tháng 7/2025, Nguyễn Xuân Thái được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thể thao Phù Đổng, đơn vị chủ quản của câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình FC.

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Đầu năm 2026, Nguyễn Xuân Thái tiếp tục được bầu vào Hội đồng quản trị Chứng khoán LPBank (LPBS). Theo các tài liệu công bố liên quan đến kế hoạch IPO của LPBS, Nguyễn Xuân Thái hiện sở hữu hơn 190 triệu cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ công ty. Với mức giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu trong đợt IPO đang triển khai, lượng cổ phần này có giá trị ước tính khoảng 5.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Xuân Thái hiện còn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản số.

Việc được bổ nhiệm vào vị trí Trợ lý Hội đồng quản trị Sacombank đánh dấu thêm một bước tiến mới của Nguyễn Xuân Thái trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Đáng chú ý, không chỉ Nguyễn Xuân Thái, chị gái của ông là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) cũng vừa được Sacombank bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Tổng Giám đốc thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Sự xuất hiện của hai người con ông Nguyễn Đức Thụy tại các vị trí quản lý của Sacombank thu hút sự chú ý của thị trường trong bối cảnh vị doanh nhân này đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị.

Ở tuổi 23, Nguyễn Xuân Thái được xem là một trong những gương mặt thuộc thế hệ lãnh đạo kế cận đáng chú ý trong hệ sinh thái doanh nghiệp gắn với tên tuổi của bầu Thụy.

Tác giả: Mạnh Đức

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường