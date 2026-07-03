Chấm dứt hoạt động dự án mỏ sắt Thạch Khê sau nhiều năm 'đắp chiếu'

Dự án dừng khai thác từ năm 2011 đến nay.

Ngày 3/7, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 2/7/2026, Sở Tài chính Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 4748/QĐ-STC về việc chấm dứt hoạt động của Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh.

Lý do chấm dứt hoạt động là sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008 mà nhà đầu tư vẫn không hoàn thành mục tiêu hoạt động và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định.

Thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025.

... Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.



Sở Tài chính quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008. Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê có trách nhiệm tiến hành các thủ tục xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.​

Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê triển khai trên địa bàn 5 xã thuộc huyện Thạch Hà cũ (nay thuộc 3 xã Thạch Khê, Đồng Tiến, Thạch Lạc) do Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê, thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

Từ năm 2008 đến năm 2011, Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê đã triển khai thực hiện thử nghiệm công nghệ và bóc đất tầng phủ được khoảng 12,7 triệu m3 đến độ sâu -34m so với mực nước biển, thu hồi 3 nghìn tấn quặng. Từ sau năm 2011 đến nay, nhà đầu tư thực hiện một số hồ sơ thủ tục, chưa triển khai hoạt động khai thác.

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: Báo PLVN