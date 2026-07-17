Cầu thủ vừa được gọi bổ sung lên tuyển Việt Nam là ai?

Khổng Minh Gia Bảo được triệu tập bổ sung lên tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet.

Sau khi mất trung vệ Đỗ Duy Mạnh và Lê Bảo Ngọc, đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải nói lời chia tay tiền vệ Khuất Văn Khang vì vấn đề sức khỏe.

HLV Kim Sang-sik phải nhanh chóng đưa ra phương án thay thế khi triệu tập bổ sung trung vệ trẻ Khổng Minh Gia Bảo từ CLB Công an TPHCM.

Cầu thủ 26 tuổi này sở hữu khả năng tì đè và đọc tình huống cực tốt. Đây cũng là lần thứ ba Gia Bảo được gọi lên đội tuyển quốc gia lên sẽ dễ dàng bắt nhịp với các đồng đội ở AFF Cup 2026.

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Đội tuyển Việt Nam hiện có mặt tại Thái Nguyên chuẩn bị cho trận trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân nhà.

Đây được xem là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào tranh tài ở bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2026.

AFF Cup 2026 chính thức khởi tranh từ 24/7 đến 26/8, lần đầu tổ chức vào mùa hè. 10 đội tuyển của Đông Nam Á tranh tài theo thể thức vòng bảng sân nhà, sân khách, chọn ra 4 cái tên mạnh nhất vào bán kết.

Đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik từng 3 lần lên ngôi ở AFF Cup và hiện cũng đang là đương kim vô địch của giải đấu này.

Tác giả: Ruby

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn