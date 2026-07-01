Cặp đôi vàng showbiz ly hôn gấp ngay sau kỷ niệm 13 năm ngày cưới, đàng trai công khai chuyện là người đồng tính

Chiều 16/7, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ đình đám người Mỹ Caleb Shomo (giọng ca chính ban nhạc Beartooth) vừa bất ngờ tuyên bố ly hôn bà xã - Fleur Shomo sau 14 năm chung sống, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Theo nguồn tin, cả 2 người đã cùng nộp đơn ly dị lên Tòa thượng thẩm Los Angeles mới đây để đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài gần 2 thập kỷ.

Đáng nói, nam ngôi sao sinh năm 1992 đã công khai mình là người đồng tính cách đây khoảng 1 tháng. Và đây được cho là 1 trong những nguyên nhân chính khiến anh và bà xã “đường ai nấy đi”.

Caleb Shomo - Fleur Shomo vừa chính thức cho nhau lối đi riêng, khiến dư luận sốc nặng. Ảnh: Pagesix

Còn nhớ cặp đôi vàng đã kỷ niệm 13 năm ngày cưới hồi tháng 12 năm ngoái. Trong 1 bài đăng trên Instagram vào thời điểm đó, Fleur Shomo đã công khai gửi những lời ngọt ngào “có cánh” tới ông xã ca sĩ: “Hôm nay là dịp kỷ niệm 13 năm kết hôn của chúng tôi. Anh ấy vẫn là người tôi yêu mến và sẵn sàng làm tôi cười trong vui vẻ. Em yêu anh”.

Thế nhưng chỉ sau đó nửa năm, hôn nhân của Caleb Shomo - Fleur Shomo đã đối mặt với sóng gió lớn khi Caleb bất ngờ công khai giới tính thật của mình trong 1 bài đăng đầy cảm xúc trên Instagram: “Tôi là 1 người đồng tính đầy tự hào. Đây là điều mà tôi đã phải tự tháo gỡ và đối mặt trong cuộc sống suốt 1 thời gian dài”.

Khi ấy, dù bà xã của Caleb cảm thấy bị tổn thương và vô cùng hoang mang song cô vẫn công khai tuyên bố ủng hộ đàng trai, đồng thời kêu gọi người hâm mộ cũng nên rộng lòng với nam ca sĩ. Cô trải lòng: “Tôi luôn muốn ủng hộ và hỗ trợ cho Caleb. Trong suốt những năm qua, tôi luôn quan tâm đến hạnh phúc của anh ấy hơn bất cứ điều gì khác”. Đồng thời, Fleur Shomo cho biết thêm đã từng chứng kiến những nỗi đau và sự hoang mang của ông xã ca sĩ trong cuộc sống nhưng không biết làm sao để giúp đỡ anh. Sau cùng, cô cũng dành nhiều lời lẽ tốt đẹp để nói về cuộc hôn nhân của mình và thủ lĩnh ban nhạc Beartooth.

... Fleur Shomo có động thái gây xôn xao sau khi Caleb Shomo công khai giới tính thật. Ảnh: Pagesix

Trên các diễn đàn trực tuyến, 1 bộ phận công chúng chỉ trích Caleb Shomo vì cho rằng anh đã làm lãng phí tuổi xuân của Fleur. Thế nhưng song song với đó, nhiều khán giả lại lên tiếng bênh vực nam ngôi sao sinh năm 1992 bằng cách nhấn mạnh rằng anh không hề có ý định làm tổn thương vợ mình. Những khán giả này còn khẳng định, trong suốt 14 năm chung sống, Caleb đã đối xử rất tốt với người bạn đời, và chính vợ anh cũng dành nhiều lời tốt đẹp để mô tả về hành trình hôn nhân với nam ca sĩ.

Caleb Shomo sinh năm 1992, đã cùng ban nhạc Beartooth gặt hái được nhiều thành công trong các hoạt động âm nhạc nói riêng và giải trí nói chung. Nam ngôi sao lớn lên trong 1 gia đình sùng đạo, có thời gian phải vật lộn với chứng lo âu, trầm cảm, rối loạn ăn uống và lạm dụng chất kích thích, thậm chí từng có ý định tự tử. Sau khi rời ban nhạc Attack Attack!, anh quyết định thành lập Beartooth. Gần đây nhất, trong tháng 2, Beartooth đã phát hành bài hát mang tên Free và nhanh chóng thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng cũng như giới chuyên môn.

Cuộc hôn nhân của Caleb Shomo - Fleur Shomo khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Pagesix

Tác giả: Dương Nam

Nguồn tin: phunumoi.net.vn