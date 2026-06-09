Cảnh sát mật phục, bắt giữ Lê Thanh Hùng SN 1999 trong nhà nghỉ

Ngày 08/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thanh Hùng (SN 1999, trú thôn Phước Ấm, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, Lê Thanh Hùng là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã ngày 20/4/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, truy xét, Phòng CSHS xác định đối tượng đang ẩn náu tại 01 nhà nghỉ thuộc phường An Thắng, TP. Đà Nẵng.

... Lê Thanh Hùng và quyết định truy nã - Ảnh: Công an Đà Nẵng



Ngay sau khi xác định chính xác nơi lẩn trốn của đối tượng, với tinh thần quyết tâm cao, Phòng CSHS đã khẩn trương phối hợp Công an phường An Thắng, Công an phường Điện Bàn và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức lực lượng mật phục, nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ thành công Lê Thanh Hùng ngay tại nơi lẩn trốn.

Hiện Phòng CSHS đã hoàn tất các thủ tục ban đầu và bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn