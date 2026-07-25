Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dịp 27/7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Cục An toàn thông tin)

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là dịp nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, quyên góp, hỗ trợ người có công. Lợi dụng ý nghĩa nhân văn của các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và tâm lý mong muốn được hỗ trợ của một bộ phận người dân, các đối tượng xấu có thể sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ cơ quan Công an, chính quyền địa phương, cơ quan thực hiện chính sách đối với người có công hoặc tổ chức chính trị - xã hội, gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận tiền trợ cấp, quà tri ân hoặc khoản hỗ trợ đặc biệt nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Sau đó, đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập đường link, cài đặt ứng dụng để “xác nhận hồ sơ”, “đăng ký nhận tiền”, qua đó đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lập các tài khoản mạng xã hội, trang thông tin, fanpage có tên gọi và giao diện gần giống cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quỹ từ thiện; sử dụng hình ảnh lãnh đạo, biểu trưng của cơ quan, đơn vị để đăng tải thông tin về chương trình tặng quà, hỗ trợ thương binh, thân nhân liệt sĩ. Đối tượng yêu cầu người dân điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, đóng “phí hồ sơ”, “phí vận chuyển”, “thuế nhận quà” hoặc chuyển một khoản tiền để kích hoạt việc nhận hỗ trợ.

Một thủ đoạn khác là đăng tải bài viết, hình ảnh, video về những hoàn cảnh khó khăn của thương binh, gia đình liệt sĩ hoặc người có công, sau đó kêu gọi cộng đồng chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân. Nội dung thường được xây dựng xúc động, cấp bách, kèm theo hình ảnh giấy tờ, xác nhận đã bị chỉnh sửa, cắt ghép. Các đối tượng còn sao chép thông tin từ chương trình thiện nguyện có thật, thay đổi số tài khoản tiếp nhận hoặc tạo mã QR giả để chiếm đoạt tiền của người ủng hộ.

Các đối tượng còn giả mạo người thân, đồng đội cũ hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để nhắn tin hỏi thăm, gửi lời tri ân rồi đề nghị vay tiền, chuyển tiền hộ hoặc thanh toán một khoản chi phí khẩn cấp. Một số đối tượng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả giọng nói, hình ảnh hoặc thực hiện cuộc gọi video có thời lượng ngắn nhằm tạo lòng tin cho nạn nhân…

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Theo Công an tỉnh Hưng Yên, người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn từ người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước nhưng sử dụng số điện thoại cá nhân, tài khoản mạng xã hội không được xác thực hoặc không cung cấp được thông tin rõ ràng về đơn vị công tác.

Các trường hợp thông báo được nhận trợ cấp, quà tri ân nhưng yêu cầu chuyển tiền trước để đóng phí, yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc gửi đường link, mã QR, ứng dụng không rõ nguồn gốc đều có dấu hiệu lừa đảo.

Người dân cũng cần thận trọng với các website, fanpage mới lập, ít người theo dõi, tên miền bất thường, bài viết nhiều lỗi chính tả hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, ví điện tử thay vì tài khoản chính thức của cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, các đối tượng thường tạo áp lực bằng cách liên tục thúc giục phải thực hiện ngay với lý do sắp hết thời hạn hoặc sẽ mất quyền lợi nếu chậm trễ.

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai; không chuyển tiền để nhận quà, nhận trợ cấp hoặc theo các yêu cầu xác minh; không truy cập đường link, quét mã QR, cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng.

Khi nhận thông tin về chế độ, chính sách đối với người có công hoặc các chương trình quyên góp, hỗ trợ, cần chủ động kiểm tra, xác minh với cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị tổ chức trước khi thực hiện. Đối với các yêu cầu chuyển tiền từ người thân, bạn bè, đồng đội, cần xác minh trực tiếp qua số điện thoại đã biết hoặc gặp mặt trực tiếp.

Tác giả: Thương Thương

Nguồn tin: baophapluat.vn