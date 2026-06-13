Cảnh báo đợt mưa lớn diện rộng sắp xuất hiện, khu vực nào cần chú ý?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12-6, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Vinh (Nghệ An) 37 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 36,9 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36,1 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp

Dự báo, ngày 13 đến 14-6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%; thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ.



Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%; thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.



Các chuyên gia nhận định từ ngày 15-6, nắng nóng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì.

...

Đợt mưa lớn diện rộng sẽ xảy ra thời điểm nào?



Đáng lo ngại, bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ chiều tối và đêm 14-6 đến đêm 16-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm, nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3 giờ).



Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.



Ngày 12-6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, TP Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt.



Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; huy động lực lượng xung kích rà soát, khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động