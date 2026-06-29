Canada vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở

Canada giành chiến thắng nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Eustaquio. Ảnh: Reuters.



Trong khi đại diện Bắc Mỹ nối dài hành trình tại giải đấu trên sân nhà bằng một chiến thắng quan trọng, Nam Phi lại phải khép lại cuộc chơi sau thất bại mang tính quyết định.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ không quá cao, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trong từng pha tranh chấp. Cả Canada lẫn Nam Phi đều hiểu rằng chỉ một khoảnh khắc sơ sẩy cũng có thể khiến cục diện thay đổi, bởi tính chất sống còn của màn so tài này không cho phép bất kỳ đội nào được phép chủ quan. Trong bối cảnh đó, Canada là bên nhập cuộc chủ động và hợp lý hơn khi duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Đội chủ nhà không tràn lên dồn ép ngay từ đầu, nhưng lại cho thấy sự chắc chắn trong cách tổ chức thế trận. Các pha phối hợp của Canada được triển khai với nhịp độ vừa phải, ưu tiên sự chính xác và tính kết nối giữa các tuyến. Quan trọng hơn, họ giữ được sự kỷ luật trong phòng ngự, khiến Nam Phi gặp nhiều khó khăn mỗi khi tìm cách đưa bóng tiếp cận khu vực cấm địa.

Ở phía đối diện, Nam Phi thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao. Đại diện châu Phi nỗ lực tạo ra sức ép bằng những tình huống chuyển trạng thái nhanh và các pha lên bóng ở hai biên.

Dù vậy, trước một Canada chơi kín kẽ và duy trì cự ly đội hình tốt, Nam Phi không có nhiều khoảng trống để triển khai những pha tấn công như ý muốn. Những cơ hội mà họ tạo ra vì thế cũng không thực sự rõ nét.

... Nam Phi (áo vàng) thi đấu nỗ lực nhưng thiếu một chút may mắn trong trận đấu này. Ảnh: Reuters.



Thế trận giằng co kéo dài khiến trận đấu được định đoạt bởi một tình huống mang tính bước ngoặt. Canada là đội tận dụng tốt hơn thời cơ của mình để ghi bàn thắng duy nhất, qua đó phá vỡ thế cân bằng và tạo ra lợi thế cực kỳ quan trọng. Bàn thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số, mà còn giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực trong thời điểm trận đấu đang trở nên căng thẳng.

Sau khi vươn lên dẫn trước, Canada tiếp tục chơi tỉnh táo và chặt chẽ. Họ không cho Nam Phi nhiều cơ hội tăng tốc, đồng thời kiểm soát tốt không gian trước khung thành để bảo vệ thành quả.

Dù rất nỗ lực trong quãng thời gian còn lại, Nam Phi vẫn không thể tìm được bàn gỡ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đại diện châu Phi chính thức dừng bước, còn Canada ghi tên mình vào vòng 16 đội với tư cách đội tuyển đầu tiên làm được điều đó tại World Cup 2026.

Chiến thắng tối thiểu nhưng đầy bản lĩnh này cho thấy Canada đang biết cách vượt qua những trận đấu mang tính áp lực cao. Với tấm vé vào vòng 16 đội, Canada không chỉ tạo ra cột mốc đáng nhớ cho riêng mình, mà còn gửi đi lời khẳng định rằng họ sẵn sàng trở thành một đối thủ khó chịu ở chặng đường tiếp theo.

Tác giả: Minh Thư

Nguồn tin: cand.vn