Cận cảnh “nghĩa địa” xe cũ trên Quốc lộ 1

Dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, không khó để bắt gặp hàng chục phương tiện giao thông hư hỏng, bị bỏ lại, nằm san sát nhau ở bên đường trong thời gian dài.
Những xe tải, xe con, máy cẩu, xe công nông cũ nát nằm chỏng chơ bên đường. Khung cảnh ấy khiến nhiều người ví von đây là “nghĩa địa” của các phương tiện không còn được sử dụng.
Dưới tác động của nắng mưa, lớp sơn trên chiếc máy cẩu này đã bong tróc, hoen gỉ.
Nhiều phương tiện kính vỡ, lốp xe xẹp…
Cỏ dại mọc len qua bánh xe, quấn quanh gầm xe, có nơi cao gần nửa thân phương tiện. Nhiều chiếc xe mất hẳn động cơ, đèn pha, cản trước và các chi tiết giá trị đã được tháo rời, chỉ còn trơ lại bộ khung đã hoen gỉ.
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Các phương tiện hư hỏng này được đặt ngay vỉa hè, sát tuyến đường Quốc lộ 1.
Bên cạnh yếu tố mỹ quan đô thị, làm xấu cảnh quan khu dân cư, việc tập trung số lượng lớn xe hư hỏng trong thời gian dài cũng gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.
Dầu nhớt, nhiên liệu, ắc quy hay các vật liệu dễ phát sinh chất thải của các phương tiện này không được thu gom, xử lý đúng quy định, có nguy cơ ô nhiễm đất và nguồn nước.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Hà, cho biết: “Chúng tôi vừa có buổi làm việc với cá nhân tập kết xác xe và phụ tùng phế liệu dọc Quốc lộ 1. Họ thừa nhận sai và xin mấy ngày để di dời đến các điểm tập kết phế liệu, bảo đảm cảnh quan. Địa phương cũng sẽ tiến hành giám sát để giữ gìn mỹ quan đô thị, xây dựng địa phương văn minh, sạch đẹp.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn