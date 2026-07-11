Cận cảnh “nghĩa địa” xe cũ trên Quốc lộ 1

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Hà, cho biết: “Chúng tôi vừa có buổi làm việc với cá nhân tập kết xác xe và phụ tùng phế liệu dọc Quốc lộ 1. Họ thừa nhận sai và xin mấy ngày để di dời đến các điểm tập kết phế liệu, bảo đảm cảnh quan. Địa phương cũng sẽ tiến hành giám sát để giữ gìn mỹ quan đô thị, xây dựng địa phương văn minh, sạch đẹp.