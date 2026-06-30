Cận cảnh cây sanh di sản nghìn tuổi ôm đá thế ‘mâm xôi con gà’ độc nhất vô nhị ở Nghệ An

Nằm giữa vùng đồi núi trùng điệp của miền Tây xứ Nghệ, cây sanh cổ thụ hơn 1.000 tuổi tại xóm Kẻ Mui, xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An đã trở thành một biểu tượng sinh thái độc đáo.
Điểm đặc biệt nhất làm nên danh tiếng của "cụ" cây chính là bộ rễ khí sinh chằng chịt, buông rủ ôm trọn lấy các thớ đá tự nhiên tạo thành thế “mâm xôi con gà” độc nhất vô nhị
Hội tụ đầy đủ ba yếu tố nghệ thuật đỉnh cao “cổ - kỹ - mỹ”, cây sanh nghìn năm tuổi này không chỉ là một kỳ quan của tạo hóa mà còn là niềm tự hào tâm linh sâu sắc, là báu vật vô giá được các thế hệ người dân Giai Xuân đồng lòng gì gìn giữ, bảo tồn
Cây tạo ấn tượng mạnh với những rễ cây tua tủa, như những chiếc cọc chống vững chắc cắm sâu vào lòng đất, giúp thân cây hiên ngang đứng vững giữa bao khắc nghiệt của thiên nhiên và biến đổi của thời gian. Trong đó, 2 khối đá nằm song song phía dưới, cách nhau khoảng 30cm, nâng đỡ khối đá phía trên tạo thành một thế cân bằng tự nhiên đầy ấn tượng, hình thành nên dáng thế “mâm xôi con gà” vững chãi.
Đặc biệt, từ thân và các cành lớn, hàng trăm rễ phụ buông xuống như những dòng thác, ôm trọn các khối đá lớn dưới gốc.
Qua thời gian dài phát triển, bộ rễ và các khối đá hòa quyện thành một thể thống nhất, tạo nên hình dáng kỳ thú.
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Bước vào dưới tán cây là một khoảng không mát rượi, nơi các cành cây đan xen uốn lượn như hình ảnh “phượng múa rồng bay” đầy sống động.
Dù mọc trên vị trí đắc địa có cao trình hơn 6 m so với mặt đất, cây vẫn sở hữu sức sống vô cùng bền bỉ. Nhờ hệ thống rễ phụ chằng chịt bám sâu vào lòng đất mẹ, dẫu trải qua bao thiên tai khắc nghiệt, bão lớn hay lốc xoáy, "cụ" cây vẫn hiên ngang đứng vững trước mọi biến đổi của thời gian.
Đến năm 2015, cây sanh chính thức được công nhận là cây di sản Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Tấn, 67 tuổi, trú tại xã Giai Xuân cho biết: “Từ lúc tôi sinh ra và lớn lên, rồi đến đời con, đời cháu tôi bây giờ, cây sanh đã sừng sững ở đó rồi. Người già trong làng kể lại cây đã sống cả nghìn năm. Đối với dân làng Kẻ Mui, cây không chỉ là một cái cây che bóng mát, mà là báu vật tâm linh, là nhân chứng lịch sử chứng kiến bao thăng trầm của vùng đất này. Từ xưa đến nay, hương ước của làng đã quy định rõ: không ai được tự ý chặt một chiếc lá, bẻ một cành nhánh. Ai ai cũng có ý thức chung tay gìn giữ cho thế hệ mai sau".
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Đào Quang Thịnh – Trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Giai Xuân khẳng định, chính quyền địa phương rất coi trọng việc bảo tồn cây sanh cổ thụ này. Từ khi cây được công nhận là Cây di sản Việt Nam, địa phương đã tiến hành tôn tạo để nơi đây trở thành một điểm tham quan của người dân trong vùng. Trước đó, địa phương đã xây bờ rào và lập miếu thờ. Trong đợt ra quân trồng cây dịp Tết năm nay, chính quyền cũng đã huy động làm đường dẫn vào khu vực cây sanh và trồng thêm hai hàng cây giáng hương trên đường dẫn vào. Hàng tháng, đoàn thanh niên, trường THCS và các tổ chức đoàn thể đều tiến hành dọn dẹp cảnh quan xung quanh.
Cây di sản đã góp phần hình thành nên một điểm du lịch sinh thái - tâm linh mới của địa phương. Trong quy hoạch chuẩn bị trình phê duyệt sắp tới, có trên 100ha được quy hoạch thành vùng du lịch tâm linh tại khu vực cây di sản này. Ảnh GX.
Tác giả: Hà Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn