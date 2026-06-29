Cầm lái VinFast VF 8, khách hàng Việt thừa nhận: “Quay lại xe xăng quá khó”

Trải nghiệm lái khiến khách hàng “xuýt xoa”

Vừa chốt mua chiếc VinFast VF 8 phiên bản Plus, anh Lê Anh Tuấn (Hà Nội) chia sẻ, anh đã “cảm” mẫu xe này từ lâu và giờ đây mới có thể hiện thực hóa được mong muốn này. Anh cho biết, mỗi lần ngồi trên VF 8 cùng bạn bè hay trực tiếp cầm lái trải nghiệm, anh đều không giấu được sự thích thú trước cảm giác lái tuyệt vời của mẫu D-SUV.

“Không gian xe rộng rãi và cảm giác lái phấn khích đúng chất thể thao. Tôi rất vui vì cuối cùng cũng được sở hữu và tận hưởng chiếc xe này”, anh Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, reviewer Lê Tùng Anh cho biết sau thời gian dài sử dụng xe điện, anh đã quen với sự êm ái, phản hồi tức thời và cảm giác lái liền mạch mà loại phương tiện này mang lại. Vì vậy, việc quay lại xe xăng gần như không còn phù hợp với thói quen sử dụng của anh. Với VF 8, nhận định đó càng trở nên rõ ràng hơn.

“Trong phân khúc cỡ D, không có xe nào có động cơ mạnh như VF 8, xe chạy rất khỏe nhưng vẫn êm ái. Đặc biệt, khi xe đi qua gờ giảm tốc cao, thân xe vẫn ổn định. Đây đúng nghĩa là mẫu SUV “tiền ít thịt nhiều””, anh Tùng Anh nói.

Không chỉ tạo cảm giác phấn khích sau vô-lăng, VF 8 còn mang lại sự yên tâm cho người dùng nhờ nền tảng an toàn đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP. Reviewer Dương Dê đặc biệt ấn tượng với trang bị 11 túi khí và tính năng cắm trại cho phép người dùng thoải mái bật điều hòa ngủ trong xe hàng giờ đồng hồ mà không lo rủi ro ngạt khí như xe xăng.

VF 8 cũng cho thấy độ bền đáng nể sau thời gian dài sử dụng. Kênh Xế điện Vlogs cho biết sau hành trình gần 70.000 km, chiếc VF 8 vẫn giữ được phong độ hoàn hảo. Chất lượng ghế da trên xe vẫn căng mịn, không hề có dấu hiệu sờn bóng hay nhăn nhúm dù sử dụng cường độ cao.

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Tiết kiệm cả chục triệu đồng so với xe xăng

Ngoài những giá trị về vận hành, tiện nghi, chi phí “nuôi xe” cũng là yếu tố chinh phục khách hàng. Hiện tại, VinFast áp dụng chính sách miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng với 10 lần/tháng đến ngày 10/2/2029. Theo anh Lê Tùng Anh, chính sách này giúp chủ xe bớt đi gánh nặng chi phí nhiên liệu.

“Tính ra mỗi năm, chủ xe sẽ tiết kiệm cả chục triệu đồng so với việc dùng xe xăng”, anh Tùng Anh nhận định.

Ngoài ra, các mẫu xe điện của VinFast nói chung và VF 8 nói riêng có chi phí bảo dưỡng không đáng kể và mốc bảo dưỡng dài (15.000 km/lần bảo dưỡng). Ưu điểm này của xe điện giúp chủ xe tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức và tiền bạc.

“Trước khi mua VF 8, tôi cũng tìm hiểu rất kỹ từ bạn bè và cộng đồng người dùng. Ai cũng đánh giá xe vừa mạnh, tăng tốc rất bốc, lại lâu mới phải vào xưởng một lần. Mỗi lần bảo dưỡng cũng chỉ tốn vài trăm nghìn đồng, bằng khoảng 1/3 so với chiếc xe xăng trước đây”, anh Thanh Chí, một khách hàng vừa chốt VF 8 chia sẻ.

Để sở hữu mẫu SUV cỡ D nhà VinFast, những người đặt mua xe trước thời điểm 30/6/2026 như anh Chí chỉ phải bỏ ra số tiền ra biển khoảng hơn 900 triệu đồng. Anh đánh giá, mức giá lăn bánh này của VF 8 thậm chí chỉ ngang bằng một số mẫu C-SUV chạy xăng nhờ loạt ưu đãi của VinFast. Theo đó, người dùng sẽ nhận được mức hỗ trợ 6% giá trị xe trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và ưu đãi “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” với mức hỗ trợ trực tiếp 2% giá bán hoặc nhận voucher nghỉ dưỡng Vinpearl.

Sự kết hợp giữa trang bị cao cấp, trải nghiệm lái vượt trội và chi phí sử dụng nhẹ gánh giúp VinFast VF 8 tạo nên “cơn bão mùa hè” trong nhóm SUV cỡ D tầm giá 1 tỷ đồng.

Tác giả: Yến Linh

Nguồn tin: viettimes.vn