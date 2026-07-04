Các dự án giao thông hơn 2.000 tỷ đồng ở Khu kinh tế Vũng Áng tăng tốc về đích

Công trường Dự án đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1A tuyến tránh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương được đẩy nhanh tiến độ.



Theo đó, Dự án đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương có chiều dài 18,8km, tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng là một trong những công trình trọng điểm. Thời gian qua, dự án gặp không ít khó khăn vì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay phần lớn các vị trí đã được bàn giao mặt bằng sạch.

Giữa những ngày đầu tháng 7, không khí thi công trên công trường trở nên khẩn trương hơn sau khi các điểm vướng mặt bằng được tháo gỡ. Trên những đoạn tuyến đã được bàn giao, các nhà thầu đồng loạt huy động máy móc, thiết bị, tổ chức thi công nền đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Nhiều vị trí từng phải tạm dừng thi công nay đã được triển khai trở lại, góp phần đưa dự án từng bước lấy lại tiến độ.

Tại gói thầu do Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Phát triển Công nghiệp Hà Tĩnh đảm nhận, phần mặt bằng mới được bàn giao nhanh chóng được đưa vào thi công. Các hạng mục nền đường và công trình thoát nước được triển khai đồng thời nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Dự án góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối trong Khu kinh tế Vũng Áng.



Ông Phan Khắc Vũ, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Phát triển Công nghiệp Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đã huy động thêm máy đào, máy lu, máy ủi cùng lực lượng kỹ thuật bám sát hiện trường để tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng. Đến nay, khối lượng công việc đạt khoảng 80%. Thời tiết mưa nắng xen kẽ vẫn là trở ngại đối với tiến độ. Vì vậy, đơn vị tận dụng tối đa những ngày nắng để tăng ca, đẩy nhanh các hạng mục nền đường và hệ thống thoát nước, phấn đấu hoàn thành phần việc theo kế hoạch.

Trên công trường, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp với đơn vị tư vấn và các nhà thầu kiểm tra hiện trường, rà soát tiến độ từng hạng mục để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Ông Lê Văn Vũ, Chuyên viên Phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau khi các điểm vướng mặt bằng được giải quyết, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công theo phương châm có mặt bằng đến đâu triển khai đến đó.

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Cùng với việc đôn đốc tiến độ, Ban tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, an toàn lao động và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý ngay những vấn đề phát sinh để bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 1, Quốc lộ 12C với cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương và các khu công nghiệp.



Còn tại dự án đường từ Quốc lộ 12C đi Khu Liên hợp Gang thép Formosa, với chiều dài hơn 3,7 km, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng các nhà thầu cũng đang nỗ lực thi công gần hơn 160m đường còn lại.

Theo Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng phường Sông Trí, dự án ảnh hưởng đến 25,9 ha đất của 413 hộ dân; trong đó, 34 hộ dân tại tổ dân phố Tây Yên chưa thống nhất phương án bồi thường đối với khoảng 0,9 ha đất nông nghiệp. Để tháo gỡ vướng mắc, thời gian qua các đơn vị liên quan đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền, giải đáp những kiến nghị của người dân, đồng thời rà soát hồ sơ và hoàn thiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Đến cuối tháng 6/2026, các hộ dân cơ bản đồng thuận, nhận tiền bồi thường và bàn giao toàn bộ mặt bằng. Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị tư vấn và các nhà thầu rà soát lại hiện trường, điều chỉnh kế hoạch thi công, ưu tiên xử lý những hạng mục còn dang dở.

Theo ghi nhận, trên phần mặt bằng mới được bàn giao, các đơn vị đồng loạt đưa thêm máy móc và nhân lực vào công trường. Những đoạn tuyến từng nhiều tháng bỏ trống nay liên tục có phương tiện vận chuyển vật liệu ra vào. Các kỹ sư bám sát hiện trường để kiểm tra, điều phối và xử lý những phát sinh ngay trong quá trình thi công, giảm thời gian chờ đợi giữa các công đoạn.

Đánh giá về ý nghĩa của công trình, ông Trần Kiên, Trưởng phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các dự án này đóng vai trò quan trọng trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông Khu kinh tế Vũng Áng. Khi toàn bộ dự án hoàn thành, hệ thống kết nối từ Quốc lộ 1, Quốc lộ 12C đến cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương và các khu công nghiệp sẽ đồng bộ hơn, tạo thuận lợi cho vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa và đáp ứng yêu cầu phát triển của các dự án công nghiệp quy mô lớn trên địa bàn.

Tác giả: Hữu Quyết

Nguồn tin: Báo Tin Tức