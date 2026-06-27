Bước ngoặt y tế tại Hà Tĩnh: BVĐK TTH Hà Tĩnh chính thức đưa vào vận hành hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla tích hợp AI



Bước tiến mới trong chẩn đoán hình ảnh chính xác và an toàn

Hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla tích hợp AI - Bước tiến mới trong chẩn đoán hình ảnh chính xác và an toàn





Chụp cộng hưởng từ (MRI) từ lâu đã là công cụ đắc lực của y học hiện đại. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của hệ thống MRI 3.0 Tesla thế hệ mới tại BVĐK TTH Hà Tĩnh, chất lượng hình ảnh và hiệu suất chẩn đoán đã được nâng lên một tầm cao mới.

Kết quả chụp MRI 3.0 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh



So với các dòng máy MRI thông thường, máy MRI 3.0 Tesla sở hữu những ưu điểm vượt trội nhờ từ trường cực mạnh và công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến:

Hình ảnh sắc nét đến từng milimet: Với độ phân giải siêu cao, máy dễ dàng tái tạo chi tiết cấu trúc mô mềm và mạch máu. Nhờ đó, các bác sĩ có thể "vạch trần" những tổn thương siêu nhỏ hoặc khối u từ giai đoạn sơ khởi – điều mà các thế hệ máy cũ thường bỏ sót.

Đột phá từ Trí tuệ nhân tạo (AI): Công nghệ AI thông minh tự động nhận diện vùng chụp, tối ưu hóa quy trình và tăng tốc độ phân tích kết quả. Sự cộng hưởng giữa trí tuệ nhân tạo và kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ bác sĩ là lời cam kết cho một kết quả chẩn đoán chính xác tuyệt đối.

An toàn tuyệt đối, không lo nhiễm xạ: Thay vì dùng tia X, công nghệ này hoạt động hoàn toàn dựa trên từ trường và sóng radio. Đây là giải pháp chẩn đoán hình ảnh an toàn tối đa cho trẻ em, người cao tuổi và những bệnh nhân cần chụp kiểm tra định kỳ.

Trải nghiệm êm ái, tốc độ "thần tốc": Nhờ thuật toán xử lý thông minh, thời gian chụp được rút ngắn từ 30% đến 50%. Kết hợp với công nghệ giảm tiếng ồn tối đa và thiết kế khoang chụp rộng rãi, hệ thống đã giải quyết triệt để cảm giác ngột ngạt, xóa tan nỗi sợ tiếng ồn hay việc phải nằm máy lâu, mang lại sự thoải mái cao nhất cho người bệnh.

Tầm soát và phát hiện sớm các bệnh lý toàn thân phức tạp

MRI 3.0 Tesla - Tầm soát và phát hiện sớm các bệnh lý toàn thân phức tạp



Không chỉ mạnh mẽ về mặt công nghệ, hệ thống MRI 3.0 Tesla tại TTH Hà Tĩnh còn mang lại giá trị lớn trong việc tầm soát toàn diện đa dạng các bệnh lý phức tạp:

Thần kinh & Mạch máu não: Tầm soát sớm nguy cơ đột quỵ, phát hiện dị dạng mạch máu não, u não, xơ cứng rải rác...

Ung bướu: Tầm soát và phát hiện sớm các khối u ác tính toàn thân ở giai đoạn khởi phát.

Cơ xương khớp: Đánh giá chi tiết tình trạng thoát vị đĩa đệm, thoái hóa, tổn thương dây chằng và sụn khớp sâu.

Vừa qua, bệnh nhân N.V.H (56 tuổi, trú tại Thạch Hà, Hà Tĩnh) đến BVĐK TTH Hà Tĩnh thăm khám trong tình trạng đau đầu âm ỉ kéo dài kèm chóng mặt nhẹ. Trước đó, ông H. đã từng chụp chiếu ở một vài nơi nhưng chưa phát hiện bất thường rõ rệt.

...

Tại TTH Hà Tĩnh, sau khi thực hiện chụp cộng hưởng từ bằng hệ thống MRI 3.0 Tesla thế hệ mới, dưới sự phân tích tỉ mỉ và sắc bén của BS CKI Trần Đình Tiến, một vi tổn thương có kích thước chỉ khoảng 1.2mm nằm sâu ở vùng góc cầu tiểu não đã bị "vạch trần". Đây chính là mầm mống của một khối u màng não giai đoạn rất sớm. Nhờ phát hiện kịp thời ở "thời điểm vàng", bệnh nhân H. đã được tư vấn phác đồ điều trị can thiệp sớm, bảo tồn tối đa chức năng thần kinh và tránh được nguy cơ biến chứng nguy hiểm sau này.

BS CKI Trần Đình Tiến và hành trình 15 năm chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu

BS CKI Trần Đình Tiến - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - BVĐK TTH Hà Tĩnh và hành trình 15 năm chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu



Bên cạnh công nghệ đỉnh cao, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tự hào khi chất lượng chẩn đoán hình ảnh được bảo chứng bởi BS CKI Trần Đình Tiến – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh. Để trở thành một "người phiên dịch" vĩ đại của những tấm phim, đó là cả một hành trình khổ luyện và khẳng định tài năng vượt trội của vị bác sĩ tài hoa:

Nền tảng học vấn xuất sắc: Thủ khoa đầu vào & Thủ khoa đầu ra chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Hà Nội – ngôi trường y khoa danh giá bậc nhất cả nước. Đồng thời, tốt nghiệp loại Giỏi lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản tại đây.

Hệ thống chứng chỉ chuyên sâu cao cấp: Sở hữu hàng loạt chứng chỉ uy tín bao gồm Điện quang can thiệp (BV Bạch Mai), Đốt sóng cao tần RFA tuyến giáp (BV Chợ Rẫy) và Siêu âm can thiệp (ĐH Y Hải Phòng).

15 năm kinh nghiệm thực chiến: Kinh qua hàng ngàn ca bệnh từ dễ đến cực khó, bác sĩ Trần Đình Tiến đã rèn luyện cho mình một đôi mắt "tinh đời" và một tư duy lâm sàng sắc bén.

Đội ngũ chuyên môn Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh



Bên cạnh sự dẫn dắt chuyên môn của BS CKI Trần Đình Tiến, Khoa Chẩn đoán hình ảnh tại BVĐK TTH Hà Tĩnh còn quy tụ một đội ngũ tinh hoa được đào tạo chính quy, bài bản từ các trường Đại học Y danh tiếng hàng đầu cả nước.

Để đảm bảo vận hành tối ưu hệ thống siêu công nghệ MRI 3.0 Tesla tích hợp AI, toàn bộ đội ngũ nhân sự cốt lõi của khoa đều được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia hàng đầu.

Không dừng lại ở đó, tập thể khoa liên tục tham gia các hội nghị khoa học, cập nhật các phác đồ chẩn đoán hình ảnh mới nhất toàn cầu. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa một tập thể vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm và hệ thống máy MRI 3.0 Tesla hiện đại chính là”Thước đo uy tín” giúp người dân Hà Tĩnh hoàn toàn an tâm vào kết quả chẩn đoán chính xác tuyệt đối ngay tại tỉnh nhà.

Giảm tải tuyến trên, nâng tầm y tế tỉnh nhà

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh đã chính thức vận hành hệ thống Chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla tích hợp AI



Việc Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tiên phong đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla vào hoạt động không chỉ khẳng định vị thế và uy tín của bệnh viện trong việc đầu tư trang thiết bị mũi nhọn, mà còn mang ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc.

Trước đây, khi có nhu cầu tầm soát chuyên sâu bằng các thiết bị cao cấp, người dân Hà Tĩnh thường phải vất vả di chuyển ra Hà Nội hoặc các trung tâm y tế lớn ở tuyến Trung ương, chấp nhận tốn kém thời gian và chi phí đi lại. Giờ đây, với việc làm chủ công nghệ đỉnh cao ngay tại địa phương, BVĐK TTH Hà Tĩnh sẽ giúp người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý, góp phần giảm tải đáng kể cho các bệnh viện tuyến trên.

Sự kiện vận hành "siêu máy" MRI 3.0 Tesla đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mở ra chương mới trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện và bền vững cho người dân tại Hà Tĩnh nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TTH HÀ TĨNH – VÌ SỨC KHỎE VÀ NỤ CƯỜI CỦA BẠN.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn