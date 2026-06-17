Bỗng dưng bị báo nợ thuế - nhiều người dân Đà Nẵng bày tỏ bức xúc

Những ngày gần đây, tại cơ quan thuế khu vực 1 (phụ trách công tác thu thuế các phường An Khê, Thanh Khê, Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) luôn đông người dân đến thực hiện việc đồng bộ dữ liệu. Trong căn phòng làm việc nhỏ, hàng chục người xếp hàng đợi đến lượt để cập nhật lại thông tin nghĩa vụ nộp thuế phi nông nghiệp của gia đình.

Chị Dương Thị Hồng Hoa, nhà ở phường An Khê, thành phố Đà Nằng là 1 trong những trường hợp như vậy. Thuế phi nông nghiệp năm 2025 gia đình đã đóng rồi, có biên lai chứng nhận đã nộp thuế rồi nhưng trên hệ thống thuế vẫn báo nợ, nên chị Dương Thị Hồng Hoa phải đến cơ quan thuế để xác nhận và cập nhật lại dữ liệu đã nộp.

“Năm ngoái tôi nộp thuế phi nông nghiệp cho tổ trưởng, nhưng giờ phường gửi về báo chưa đóng thuế đất năm 2025, trong khi có giấy tờ biên nhận. Bây giờ bên thuế đưa thêm tờ năm 2026 báo nợ thêm 1 năm nữa. Gia đình chỉ có 1 lô đất nay lại đưa thêm 1 lô gia đình không sở hữu. Tôi xuống phường An Khê họ nói xuống cơ quan Thuế để hủy”, chị Hoa cho biết.

Người dân đến Thuế cơ sở 1 để điều chỉnh thông tin thuế trên cơ sở dữ liệu



Thực tế, rất nhiều hộ dân và tổ trưởng tổ dân phố ở các phường Hòa Khánh, An Khê, thành phố Đà Nẵng phản ánh việc cơ quan Thuế không cập nhật dữ liệu thuế. Vì vậy, dù hàng ngàn gia đình đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phi nông nghiệp cho nhà nước thông qua tổ dân phố, đội ủy nhiệm thu ở các phường nhưng lại không được cập nhật vào dữ liệu của ngành thuế thành phố.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi nắm thông tin từ các tổ trưởng dân phố, UBND phường Hòa Khánh đã chủ động phối hợp Thuế cơ sở 1 tổ chức hội nghị để tập hợp các kiến nghị của người dân liên quan đến nợ thuế, chậm nộp, sai sót thông tin. Ông Đặng Ngọc Tuấn cho biết, theo báo cáo sơ bộ phường có khoảng 32.000 hồ sơ thuế sai sót thông tin.

“Phường Hòa Khánh cũng đã chủ động thuế cơ sở 1 đề ra các biện pháp xử lý các vướng mắc. Đề nghị bên thuế có những phản hồi, hướng dẫn để người dân được biết sẽ thực hiện việc hiệu chỉnh như thế nào cho hiệu quả, trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất để người dân thuận tiện trong việc giao dịch hành chính cũng như công tác thu thuế trên địa bàn phường. Trước mắt, phường phối hợp Thuế cơ sở 1 thành lập 1 tổ tra soát thông tin tại địa phương để xử lý các thông tin sai lệch về thuế trên địa bàn, giải quyết các trường hợp được phản ánh kịp thời và nhanh chóng”, ông Tuấn cho hay.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, cơ quan Thuế đã tiến hành kiểm tra, rà soát để xác định nguyên nhân và xử lý theo quy định. Theo ông Phan Xuân Quang, Trưởng Thuế cơ sở 1, thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã tiếp nhận các phản ánh liên quan. Thuế cơ sở 1 đã tiến hành kiểm tra, rà soát và phối hợp với chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đối chiếu dữ liệu, xác định nguyên nhân và xử lý.

... Ngày nào cũng đông người dân đến làm thủ tục cập nhập dữ liệu thuế



Theo ông Quang, đối với thuế phi nông nghiệp thì trước đây, ngành Thuế ký hợp đồng ủy nhiệm thu cho UBND phường thực hiện việc thu thuế. Theo đó, UBND phường sẽ phát hành thông báo, tiến hành thu thuế rồi tổng hợp gửi ngành thuế nhập dữ liệu. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, dẫn tới thông tin nhập liệu không đồng nhất khiến nhiều trường hợp nộp thuế phi nông nghiệp rồi nhưng trên hệ thống vẫn báo nợ.

Ông Phan Xuân Quang, Trưởng Thuế cơ sở 1, thành phố Đà Nẵng xác nhận, lỗi này phần nhiều thuộc ngành thuế và những nguyên nhân khách quan. Hiện nay ngành thuế đang tập trung toàn bộ nhân lực để làm sạch dữ liệu trên phần mềm Thuế Etaxmobile.

“Chúng tôi sẽ thành lập các tổ đi xuống tận khu dân cư, thông báo làm việc cụ thể với phường để lên lịch làm việc dân cư bao nhiêu tổ 1 lần. Trường hợp nào có phản ánh về số liệu thuế đến chúng tôi sẽ trực tiếp xử lý. Một là xử lý tại chỗ hoặc ghi nhận về kiểm tra lại để xác định nguyên nhân vì sao trên hệ thống, từ đó điều chỉnh lại cho đúng cơ sở dữ liệu. Chúng tôi hướng đến không làm ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân. Về lâu dài phải làm cơ sở dữ liệu sạch, chuẩn hóa đúng theo chỉ đạo của ngành thuế”, ông Quang thông tin.

Thời gian qua, Thuế cơ sở 1 đã chủ động phối hợp với UBND các phường rà soát, đối chiếu thông tin người nộp thuế nhằm kịp thời phát hiện, điều chỉnh các sai sót phát sinh. Đồng thời tiếp tục tăng cường chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ thuế điện tử (như eTax Mobile) để chủ động tra cứu, nộp thuế trực tuyến.

Trong khi chờ hoàn thiện toàn bộ hệ thống dữ liệu số, cơ quan thuế khuyến nghị người dân cần lưu giữ cẩn thận các chứng từ nộp ngân sách nhà nước, hồ sơ chuyển nhượng và giấy tờ liên quan. Khi phát hiện thông tin trên hệ thống chưa phù hợp, người dân cần phản ánh sớm để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, tránh rủi ro ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp về sau.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV