Bộ Y tế ban hành quy định mới về hỗ trợ thuốc miễn phí

Bộ Y tế ban hành thông tư 16/2026, có hiệu lực từ ngày 10-7, quy định việc thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí tại các cơ sở khám chữa bệnh, thay thế thông tư 31/2018.

Chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí góp phần giảm chi phí điều trị cho người bệnh

Theo quy định, thuốc hỗ trợ phải được cấp hoàn toàn miễn phí, không kèm điều kiện thương mại và không được tác động đến việc lựa chọn phương pháp điều trị hay chỉ định thuốc của bác sĩ. Thuốc hỗ trợ phải lưu hành hợp pháp tại Việt Nam và được sử dụng đúng chỉ định chuyên môn.

Chương trình được triển khai trên cơ sở thỏa thuận giữa doanh nghiệp dược và cơ sở khám chữa bệnh. Người bệnh tham gia phải được chẩn đoán xác định bệnh, có chỉ định dùng thuốc phù hợp, tự nguyện đăng ký và ký phiếu tham gia chương trình.

Thông tư quy định Quỹ BHYT không thanh toán đối với phần thuốc đã được hỗ trợ miễn phí nhằm tránh thanh toán trùng và bảo đảm minh bạch trong quản lý quỹ.

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Bệnh viện phải công khai thông tin chương trình, xây dựng quy trình nội bộ, tư vấn đầy đủ về hiệu quả, nguy cơ, tác dụng không mong muốn của thuốc và các chi phí ngoài phần được hỗ trợ.

Trường hợp ngừng điều trị hoặc không tiếp tục tham gia chương trình, người bệnh hoặc người nhà phải thông báo cho bác sĩ và hoàn trả số thuốc đã được cấp nhưng chưa sử dụng. Các chương trình đã được Bộ Y tế phê duyệt trước ngày thông tư có hiệu lực vẫn tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn, đồng thời áp dụng các quy định mới về quản lý, sử dụng thuốc và lưu trữ hồ sơ, bảo đảm không làm gián đoạn việc điều trị.

Phiếu đăng ký chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Ảnh chụp màn hình

Điểm mới của Thông tư 16 là bỏ hình thức hỗ trợ thuốc miễn phí một phần, chỉ còn chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí. Trước đây, thông tư 31/2018 cho phép hỗ trợ miễn phí toàn bộ hoặc một phần, là cơ sở pháp lý cho nhiều chương trình như "đồng chi trả", doanh nghiệp hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho người bệnh.

Thông tư mới cũng giao cơ sở khám chữa bệnh triển khai, quản lý chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí, thay vì Bộ Y tế trực tiếp thẩm định như trước.

Tác giả: N.Dung

Nguồn tin: Báo Người lao động