Bộ Giáo dục dự kiến siết chuẩn đào tạo Y, Luật

Theo dự thảo thông tư về chuẩn cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 23/6, các trường đại học đào tạo lĩnh vực Pháp luật, Sức khỏe phải đáp ứng nhiều chỉ số đặc thù, bên cạnh tiêu chuẩn chung.

Đây là lần đầu Bộ đưa ra yêu cầu này, mục tiêu là gắn chặt hoạt động đánh giá với yêu cầu năng lực nghề nghiệp, chuẩn đầu ra và trách nhiệm xã hội của trường đại học với lĩnh vực đào tạo.

Ví dụ ở lĩnh vực Sức khỏe, các trường phải đảm bảo 100% người học được bố trí cơ sở thực hành, 80% giảng viên thực hành hoặc lâm sàng có chứng chỉ hành nghề, 30% giảng viên kiêm nhiệm từ cơ sở thực hành.

Với các trường đào tạo lĩnh vực Pháp luật, tỷ lệ học phần có hoạt động hành nghề luật tối thiểu 30%. Tất cả sinh viên phải được tham gia thực tập hoặc hành nghề luật. Tỷ lệ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn pháp luật tối thiểu 30%.

Các chỉ số đặc thù dự kiến như sau:

Đối với trường đào tạo lĩnh vực Sức khỏe:

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Hiện cả nước có khoảng 250 cơ sở giáo dục đại học, cả công và tư. Trong đó, khoảng 100 trường có chương trình đào tạo về Pháp luật. Ở lĩnh vực Sức khỏe, tính riêng ngành Y khoa có khoảng 35 trường. Nếu tính các ngành khác như Điều dưỡng, số lượng lớn hơn.

Trong dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chỉ số đặc thù cùng các tiêu chuẩn, tiêu chí chung là căn cứ để quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đầu tư phát triển các trường trọng điểm, cấp phép hoặc thu hồi cấp phép hoạt động, đình chỉ tuyển sinh với các trường không đáp ứng...

Một tiết giảng lâm sàng của giảng viên Đại học Y Dược Thái Bình tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình. Ảnh: Fanpage nhà trường

Tác giả: Dương Tâm

Nguồn tin: vnexpress.net