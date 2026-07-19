Bộ đội Biên phòng kịp thời khống chế các vụ ch/á/y rừng tại Hà Tĩnh

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp khống chế vụ cháy rừng xảy ra tại xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị), ngày 26/6/2026. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Trước diễn biến phức tạp của cháy rừng, trong điều kiện nắng nóng kéo dài, gió mùa Tây Nam thổi mạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai chữa cháy, kịp thời khống chế các đám cháy, hạn chế thiệt hại xảy ra.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 19/7, tại khu vực tổ dân phố Bảo Ninh 3, phường Đồng Hới (tiếp giáp xã Quảng Ninh) đã xảy ra cháy rừng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhật Lệ gồm 7 cán bộ, chiến sĩ kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập lửa. Sau hơn một giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế.

Trước đó, chiều 18/7, tại địa bàn thôn Quyết Thắng, xã Bắc Trạch cũng xảy ra cháy rừng. Để kịp thời khống chế đám cháy, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân chữa cháy. Đến 23 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

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Sáng 19/7, do thời tiết nắng nóng và gió mạnh, một số điểm cháy nhỏ tại khu vực này bùng phát trở lại. Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 và Đồn Biên phòng Lý Hòa tiếp tục điều động lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền cùng người dân địa phương tích cực triển khai dập lửa. Đến 10 giờ 30 phút ngày 19/7, các điểm cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nguyên nhân các vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.

Trước tình hình nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng ở mức cao, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ động tham gia ứng phó, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Tác giả: Võ Dung

Nguồn tin: Báo Tin tức