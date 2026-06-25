Bộ Công an biểu dương chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Hà Tĩnh

Cụ thể, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh để biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn.

Thư khen của lãnh đạo Bộ Công an

Nội dung thư khen nêu rõ: Thời gian qua, hòa chung khí thế thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung triển khai cao độ các biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều lực lượng, tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, bắt khởi tố 8 đối tượng, thu giữ 8 khẩu súng, 184 bộ linh kiện và hơn 10.000 chi tiết súng, 38.500 viên đạn chì cùng nhiều thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất súng.

Các đối tượng bị bắt giữ

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã ngụy trang cơ sở sản xuất súng trái phép thành cơ sở sản xuất cơ khí gia dụng, sử dụng các loại máy móc để gia công, chế tạo linh kiện súng, đạn và lợi dụng không gian mạng để giao dịch mua bán vũ khí quân dụng trái phép.

... Tang vật bị thu giữ

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh nói chung, lực lượng An ninh thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sản xuất, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả điều tra khám phá vụ án đã góp phần thiết thực hạn chế hậu quả do tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Tang vật bị thu giữ

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động và thu hồi tối đa vũ khí các đối tượng đã sản xuất, mua bán. Lãnh đạo Bộ Công an mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.

Dịp này, Bộ Công an thưởng nóng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao 30 triệu đồng; Phòng An ninh điều tra và phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến Công an tỉnh mỗi đơn vị 20 triệu đồng.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn