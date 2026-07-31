Bình luận viên, cựu cầu thủ Trịnh Quốc Hưng qua đời

Bình luận viên, cựu cầu thủ Trịnh Quốc Hưng đột ngột trút hơi thở cuối cùng vào ngày 30/7 tại nhà riêng. Sự ra đi của anh ở tuổi 43 để lại nỗi hẫng hẫng lớn đối với gia đình, người hâm mộ cùng đông đảo đồng nghiệp thể thao.

Sinh năm 1983, Trịnh Quốc Hưng từng là một tên tuổi hứa hẹn của bóng đá Thủ đô khi thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Hà Nội ACB. Thời còn thi đấu đỉnh cao, anh ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả nhờ lối chơi kỹ thuật, tư duy chơi bóng thông minh cùng phong thái tài hoa trên sân cỏ.

Cựu cầu thủ, bình luận viên Trịnh Quốc Hưng qua đời

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Tuy nhiên, sự nghiệp quần đùi áo số của anh gặp biến cố lớn vào năm 2005 sau một chấn thương nặng trong trận đấu gặp CLB Cần Thơ ở cuộc đua giành suất tham dự V.League. Dù đã nỗ lực điều trị và kiên trì bám trụ với đam mê, những ảnh hưởng dai dẳng của chấn thương này đã buộc tiền vệ sinh năm 1983 phải đưa ra quyết định giải nghệ sớm vào năm 2009 khi mới 27 tuổi.

Sau khi giải nghệ, Trịnh Quốc Hưng nhanh chóng chuyển hướng sang công tác đào tạo trẻ tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội. Tại đây, anh trực tiếp dìu dắt, truyền lửa cho các lứa cầu thủ trẻ từ U14 đến U17, góp phần đặt nền móng cho nhiều tài năng bóng đá của thành phố.

Sau khi khép lại công việc huấn luyện, Trịnh Quốc Hưng tiếp tục bén duyên và gặt hái nhiều thành công ở vai trò bình luận viên. Với kiến thức chuyên môn sâu sắc cùng góc nhìn sắc bén của một người từng kinh qua thực chiến, anh trở thành gương mặt quen thuộc và vô cùng được yêu mến tại hệ thống các giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia, các giải bóng đá phong trào, cũng như trong các chương trình phân tích chuyên môn trên sóng On Sports (VTVCab).

Tác giả: Tiên Tiên

Nguồn tin: Phụ nữ mới