Bịa chuyện “gặp ma” khi đi du lịch, cô gái bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với L.Q.A về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình



Theo Công an tỉnh Ninh Bình, trong quá trình du lịch tại tỉnh Ninh Bình, một nữ du khách đã sử dụng tài khoản Threads mang tên “Netolatone” đăng tải nhiều bài viết kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh, huyền bí.

Các bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với hơn 52.000 lượt thích, hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, gây nhiều ý kiến trái chiều, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình xác định chủ tài khoản mạng xã hội trên là L.Q.A (trú tại TP. Hà Nội).

...

Ngày 8.6, tại cơ quan công an, L.Q.A thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết liên quan đến câu chuyện gặp hiện tượng tâm linh khi tham quan, du lịch tại Ninh Bình. Nhiều chi tiết trong câu chuyện được đăng tải không có căn cứ, không có người làm chứng và một số nội dung cho L.Q.A tự thêm vào nhằm tăng tính hấp dẫn cho bài viết.

Cùng với đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã làm việc với anh Nguyễn Mạnh T. (SN 1986, trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), tài xế chở L.Q.A trong chuyến du lịch. Anh T. khẳng định không có việc xe gặp sự cố, không đuổi nữ du khách xuống xe và cũng không có chuyện ngồi cùng nữ du khách chờ người yêu cũ đến đón như nội dung được đăng tải trên mạng xã hội. Các tình tiết như gọi điện cho người yêu cũ hay gọi cho mẹ của người yêu cũ nhằm tăng yếu tố tâm linh cho câu chuyện đều là thông tin bịa đặt, không có thật.

Sau khi làm rõ các nội dung sự việc và thừa nhận hành vi đăng tải thông tin không có căn cứ, chị L.Q.A đã gỡ bỏ các bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.A số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong Nhân dân.

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: Báo Văn Hoá