Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 1315 về việc giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo quyết định này, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và được giao đảm nhiệm Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tại Cà Mau. Ông hiện là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XIII và XIV, đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Về trình độ chuyên môn, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải có bằng Thạc sĩ Quản lý hành chính công và Cử nhân Luật.

Trước khi đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng, ông trưởng thành từ công tác Đoàn. Từ một cán bộ Tỉnh đoàn, ông lần lượt kinh qua nhiều vị trí như Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Minh Hải; Bí thư Huyện đoàn U Minh (tỉnh Minh Hải); Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Tỉnh đoàn Minh Hải và Hiệu trưởng Trường Đoàn.

Đến năm 1997, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau, phụ trách khối xây dựng Đoàn. Sau đó, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau trước khi được điều động làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải (Ảnh: Tiến Tuấn).

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Đầu năm 2004, ông Nguyễn Tiến Hải được phân công giữ chức Bí thư Huyện ủy Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Hơn một năm sau, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau.

Đến giữa năm 2009, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Sau một nhiệm kỳ công tác, ông tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, phụ trách Khối cơ sở và Khối Nội chính.

Từ tháng 7/2015, ông đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trong một nhiệm kỳ. Đến tháng 7/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời là Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Tiến Hải được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII từ tháng 1/2021. Sau đó, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Từ năm 2025, ông được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập hai tỉnh Kiên Giang và An Giang, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang (mới).

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Tiến Hải tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Hiện ông giữ các cương vị Bí thư Tỉnh ủy An Giang và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh An Giang, trước khi được điều động về Bộ Nội vụ và được Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ theo Quyết định số 1315.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn