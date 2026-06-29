Bị phạt 1,6 triệu đồng vì đỗ ôtô trong ngõ, gây cản trở đi lại

Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết người phụ nữ ở phường Thành Sen bị xử phạt với các hành vi đỗ xe ngược chiều lưu thông của làn đường; đỗ xe tại phần đường chỉ đủ cho một làn xe cơ giới lưu thông, theo Nghị định 168/2024.

Hiện trường vụ việc, tối 17/6. Ảnh: Tương tác Hà Tĩnh



Lúc 21h10 ngày 17/6, tại ngõ 62 rộng hơn 3 m thuộc đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen (trước đây thuộc TP Hà Tĩnh), người phụ nữ đã đỗ ôtô 4 chỗ "chắn lối", gây cản trở việc đi lại của các hộ dân xung quanh.

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Theo nhà chức trách, dù nhiều lần được nhắc nhở song chủ phương tiện không chấp hành, việc này khiến xe thu gom rác không thể vào ngõ thực hiện nhiệm vụ.

Nhận phản ánh của người dân, Công an phường Thành Sen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông mời nữ tài xế làm việc, lập biên bản.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress