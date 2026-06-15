Bí mật bên trong xưởng sản xuất v.ũ k.h.í núp bóng doanh nghiệp

Manh mối từ những video cơ khí trên mạng

Giữa hàng triệu thông tin xuất hiện mỗi ngày trên không gian mạng, những tài khoản mang tên "Chuyên Quy Factoe", "Phattai68", "Thichbemdao"... thoạt nhìn chỉ như các kênh giới thiệu sản phẩm cơ khí thông thường. Thế nhưng, phía sau những video hướng dẫn lắp ráp, quảng cáo linh kiện ấy lại là cả một đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động âm thầm suốt nhiều năm.

Tang vật thu giữ trong chuyên án. Ảnh: CAHT

Từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến việc mua bán các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP. Đây là loại súng được pháp luật xác định là vũ khí quân dụng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an Hà Tĩnh, các đơn vị nghiệp vụ được huy động tập trung rà soát, thu thập thông tin trên không gian mạng nhằm làm rõ hoạt động của đường dây. Từ những dấu hiệu ban đầu, một chuyên án được xác lập. Cuộc truy vết âm thầm kéo dài nhiều tháng chính thức bắt đầu.

Các loại súng được nhóm đối tượng sản xuất linh kiện sau đó lắp thành phẩm. Ảnh: CAHT

Từng tài khoản ảo được bóc tách. Từng địa chỉ IP được rà soát. Từng đơn hàng chuyển phát được dựng lại hành trình. Những dữ liệu tưởng chừng rời rạc dần hiện lên một mạng lưới sản xuất và tiêu thụ linh kiện súng quy mô lớn trải dài nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Qua xác minh, Ban chuyên án xác định, Nguyễn Chí Thanh (SN 1995, trú xã Bình An, tỉnh An Giang) là một mắt xích quan trọng. Thanh chuyên nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại quy C1, C2, C3, quy Factor - những bộ phận có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lắp ráp súng PCP.

Đối tượng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: CAHT

Càng đi sâu điều tra, ban chuyên án càng nhận thấy mức độ nguy hiểm của đường dây. Không chỉ hoạt động tinh vi trên không gian mạng, các đối tượng còn có biểu hiện manh động, sẵn sàng tẩu tán tang vật hoặc chống trả khi bị vây bắt. Điều đó khiến từng phương án trinh sát, từng thời điểm phá án đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước “giờ G”.

Nhiều đêm liền, ánh đèn trong phòng làm việc của ban chuyên án vẫn sáng. Trên màn hình máy tính, các cán bộ, trinh sát kiên trì bóc tách từng tài khoản ảo, lần theo từng giao dịch điện tử và dựng lại mạng lưới liên lạc của các đối tượng. Ngoài thực địa, những tổ công tác bí mật bám sát địa bàn, xác minh từng mắt xích, từng địa chỉ nghi vấn.

Mỗi manh mối được làm rõ lại mở ra những đầu mối mới. Hàng loạt cuộc họp chuyên án được tổ chức để đánh giá chứng cứ, nhận diện phương thức hoạt động của đường dây và xây dựng phương án phá án tối ưu. Mục tiêu đặt ra là phải triệt xóa toàn bộ đường dây trong cùng một thời điểm, không để đối tượng kịp tẩu tán tang vật, xóa dấu vết hay bỏ trốn.

Sau nhiều tháng âm thầm thu thập tài liệu, chứng cứ, thời cơ phá án cuối cùng cũng xuất hiện. Ban chuyên án quyết định tung đòn quyết định.

Bí mật sau cánh cửa xưởng CNC

Ngày 22.5.2026, khi mọi phương án đã được chốt, ban chuyên án quyết định đồng loạt phá án. 45 cán bộ, chiến sĩ được chia thành 5 mũi công tác, đồng thời triển khai nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh, An Giang và Vĩnh Long. Từ sáng sớm, các tổ công tác bí mật tiếp cận mục tiêu, sẵn sàng khống chế các đối tượng trong đường dây.

Những khẩu súng được lắp đặt hoàn thiện từ các linh kiện sản xuất. Ảnh: CAHT

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Đúng thời điểm đã định, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, triệu tập và đấu tranh với 8 đối tượng được xác định giữ vai trò chủ chốt trong đường dây sản xuất, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Cùng với đó, hàng chục đối tượng có liên quan cũng được triệu tập để làm rõ hành vi.

Song song với các mũi bắt giữ, những tổ công tác khác tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là nơi ở và nơi hoạt động của các đối tượng. Đây được xem là giai đoạn then chốt của chuyên án, bởi mọi chứng cứ về hoạt động sản xuất, tàng trữ và tiêu thụ linh kiện súng đều được kỳ vọng sẽ lộ diện từ những cuộc khám xét này. Và chính tại một trong những địa điểm khám xét ấy, Ban chuyên án đã phát hiện bí mật lớn nhất của đường dây.

Võ Thành Tài - Giám đốc công ty cơ khí CNC MASTER TECH

Bước đột phá lớn nhất của chuyên án xuất hiện tại Công ty TNHH cơ khí CNC MASTER TECH do Võ Thành Tài điều hành. Phía sau vỏ bọc một doanh nghiệp cơ khí tưởng chừng hoạt động bình thường là cả một "công xưởng" sản xuất vũ khí được tổ chức bài bản với quy mô khiến nhiều điều tra viên bất ngờ.

Bên ngoài, cơ sở này hoạt động như một doanh nghiệp gia công cơ khí thông thường với hệ thống máy CNC hiện đại. Nhưng phía sau những cánh cửa xưởng tưởng chừng chỉ phục vụ sản xuất dân dụng là cả một dây chuyền chế tạo linh kiện súng được tổ chức bài bản.

Nhiều khu vực trong xưởng được sử dụng để gia công, lắp ráp các bộ phận cấu thành súng PCP. Hàng loạt máy móc, thiết bị chuyên dụng phục vụ sản xuất được bố trí ngay trong khuôn viên cơ sở.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 khẩu súng hơi nén PCP hoàn chỉnh; 184 bộ linh kiện lắp ráp súng; 3 bộ khuôn dập sản xuất đạn; khoảng 38.500 viên đạn chì thành phẩm nặng gần 70kg; 100kg chì nguyên liệu; hơn 10.000 linh kiện các loại; 45 van điều tiết cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ chế tạo súng.

Nhóm đối tượng trong đường dây tại CQĐT. Ảnh: CAHT

Khối lượng tang vật thu giữ cho thấy, đây không phải hoạt động sản xuất nhỏ lẻ. Phía sau vỏ bọc doanh nghiệp cơ khí là một mắt xích quan trọng trong đường dây chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên nhiều địa phương. Những con số thu được tại hiện trường mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Kết quả điều tra sau đó cho thấy, quy mô hoạt động của đường dây còn lớn hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của Ban chuyên án.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã giao dịch hàng chục nghìn đơn hàng linh kiện súng khắp cả nước, thậm chí bán ra nước ngoài.

Máy móc nhóm đối tượng sử dụng để sản xuất vũ khí. Ảnh: CAHT

Theo ban chuyên án, nếu không bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời, số lượng linh kiện này có thể tiếp tục được lắp ráp thành nhiều khẩu súng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng", khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can gồm: Nguyễn Chí Thanh (SN 1995, trú xã Bình An, tỉnh An Giang); Nguyễn Ngọc Việt (SN 1983, trú tại phường Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh); Tăng Văn Tuấn Tài (SN 1991) và Hồ Quốc Toàn (SN 1985, cùng trú xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long); Võ Thành Tài (SN 1994, trú xã Bàu Lâm, TP Hồ Chí Minh); Trần Văn Tý (SN 1989, trú xã An Minh, tỉnh An Giang); Hoàng Quốc Trúc Quỳnh (SN 1996, trú phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Quang Duy (SN 1990, trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang). Đồng thời, ban chuyên án cũng triệu tập, đấu tranh với hàng chục đối tượng có liên quan.

Thành công của chuyên án không chỉ ở việc bắt giữ các đối tượng cầm đầu và thu giữ số lượng lớn vũ khí, linh kiện chế tạo súng, mà còn bóc gỡ tận gốc đường dây sản xuất, mua bán vũ khí hoạt động tinh vi trên không gian mạng, ngăn chặn nguy cơ phát tán vũ khí ra xã hội. Đây cũng là chiến công tiếp nối những chuyên án về vũ khí quân dụng mà Công an Hà Tĩnh đã đấu tranh, triệt phá trong thời gian qua.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hóa

