Bí ẩn nhiều hài cốt trong nhà doanh nhân giàu có

Chiều 7/5/2006, Payal, 22 tuổi, rời căn nhà nhỏ của gia đình ở làng Nithari, ngoại ô thành phố Noida. Cô nói với bố, ông Nand Lal, rằng sẽ đến ngôi nhà số D-5 trong khu Sector-31 để gặp một doanh nhân đang tuyển người làm việc. Cuộc hẹn được sắp xếp sau cuộc điện thoại từ Surinder Koli, người giúp việc tại đó.

Payal mang theo điện thoại Nokia cũ và chiếc ví màu đỏ. Nhưng đến tối, gia đình không thấy cô trở về.

Sáng hôm sau, Nand Lal đi khắp Nithari hỏi thăm bạn bè, người quen của con gái rồi tìm đến ngôi nhà D-5, nhưng Koli phủ nhận biết Payal đang ở đâu. Chủ nhà, doanh nhân Moninder Singh Pandher, cũng khẳng định không gặp cô.

Vài ngày sau, một tài xế xe ba bánh kể với Nand Lal rằng đã chở Payal đến nhà D-5 vào chiều hôm cô mất tích. Người cha trình báo cảnh sát nhưng nhiều lần bị phớt lờ, bảo rằng Payal tự bỏ nhà đi. Nand Lal vẫn kiên trì gửi đơn khiếu nại, viết thư cho các quan chức cấp cao yêu cầu điều tra.

Từ vụ mất tích đến án giết người hàng loạt

Đến tháng 10/2006, vụ mất tích cuối cùng cũng được điều tra nghiêm túc. Cảnh sát phát hiện điện thoại của Payal vẫn đang được sử dụng sau khi cô biến mất.

Dữ liệu cuộc gọi cho thấy trước ngày Payal mất tích, Koli đã liên lạc với cô. Cảnh sát lần theo tín hiệu điện thoại, phát hiện chiếc điện thoại Nokia của Payal đang ở trong tay Koli, chiếc ví màu đỏ của cô cũng được tìm thấy dưới gối của Koli trong ngôi nhà D-5.

Ngày 29/12/2006, cảnh sát đào bới khu đất phía sau nhà D-5 để tìm tung tích Payal. Thay vì một thi thể, họ phát hiện những mảnh xương người cùng với quần áo, giày dép nằm lẫn trong cống thoát nước và đống rác.

Những cuộc khai quật tiếp theo liên tục tìm ra thêm nhiều hộp sọ, xương chân, tay và các phần thi thể đang phân hủy.

Cống thoát nước bên ngoài ngôi nhà D-5 của Moninder Singh Pandher ở Noida, nơi tìm thấy nhiều hài cốt vào năm 2006. Ảnh: Indiatoday



Kết quả giám định sau đó cho thấy ít nhất 19 bộ hài cốt đã được tìm thấy. Các bác sĩ pháp y nhận định nhiều thi thể bị phân xác trước khi phi tang.

Phần lớn nạn nhân được xác định qua xét nghiệm ADN là trẻ em gái mất tích trong khu vực. Từ năm 2005 đến 2006, nhiều gia đình lao động nhập cư ở làng Nithari liên tục báo cáo con gái mất tích. Họ nhiều lần đến đồn cảnh sát trình báo nhưng thường bị phớt lờ hoặc chỉ được hồi đáp rằng các em đã bỏ nhà đi theo người yêu. Nhờ Nand Lal kiên trì tìm con, vụ án mới bị phanh phui.

Cả Ấn Độ rúng động, giới truyền thông gọi D-5 là "ngôi nhà kinh hoàng" vì tính chất rùng rợn của các tội ác. Vụ án được biết đến với tên "Án mạng liên hoàn ở Nithari" - đặt theo tên làng Nithari, nơi sinh sống của các gia đình nghèo khó, nằm sát khu nhà giàu.

Lời thú tội gây sốc

Cuối tháng 12/2006, Pandher và Koli bị bắt.

Pandher là doanh nhân giàu có thường xuyên đi lại giữa Noida và Punjab. Ông ta sống một mình, có Koli phụ trách dọn dẹp, nấu ăn và quản lý sinh hoạt hàng ngày.

Surinder Koli (phải) và Moninder Singh Pandher. Ảnh: Indianexpress



CBI, cơ quan điều tra hàng đầu của Ấn Độ, đã lập 19 hồ sơ vụ án chống lại hai người đàn ông này. Koli bị buộc tội giết người, bắt cóc, hiếp dâm và tiêu hủy chứng cứ, trong khi Pandher bị buộc tội buôn bán người trái phép.

Theo hồ sơ vụ án, Koli đã đưa ra nhiều lời khai nhận tội trong quá trình thẩm vấn. Các tài liệu điều tra và báo cáo truyền thông thời điểm đó cho biết anh ta thừa nhận đã dụ các bé gái vào nhà bằng kẹo và chocolate, tấn công tình dục rồi sát hại.

Tháng 3/2007, một bản ghi lời khai của Koli được công bố, trong đó anh ta nhận trách nhiệm đối với nhiều vụ giết người và xâm hại tình dục. Những tiết lộ này khiến dư luận phẫn nộ và yêu cầu áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.

Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho rằng những lời thú tội không thể được xem là chứng cứ tuyệt đối vì sau đó Koli đã rút lại lời thú nhận tại tòa án, nói rằng bị cảnh sát đánh đập ép cung.

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Những án tử hình liên tiếp

Vai trò của Pandher trong toàn bộ vụ án là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Các công tố viên cho rằng những tội ác diễn ra trong chính ngôi nhà của ông ta và khó có thể xảy ra trong thời gian dài mà chủ nhân hoàn toàn không hay biết. Một số cáo buộc còn cho rằng Pandher có liên quan đến việc đưa phụ nữ trẻ đến biệt thự.

Tuy nhiên, các điều tra viên không tìm được bằng chứng xác đáng chứng minh Pandher tham gia giết người.

Trong những năm đầu xét xử, Pandher vẫn bị đưa ra tòa cùng Koli. Năm 2009, cả hai bị kết án tử hình trong vụ sát hại một thiếu nữ 14 tuổi. Nhưng chỉ vài tháng sau, Tòa án cấp cao thành phố Allahabad hủy án tử hình đối với Pandher trong vụ án đó vì cho rằng chứng cứ không đủ mạnh để xác định ông ta là thủ phạm trực tiếp.

Trong khi đó, từ năm 2009 đến 2019, Koli bị tuyên tử hình trong hàng loạt vụ án liên quan đến các nạn nhân khác nhau. Có thời điểm anh ta phải đối mặt với 10 bản án tử hình riêng biệt, trở thành một trong những tù nhân chịu nhiều án tử nhất lịch sử tư pháp Ấn Độ.

Năm 2014, Koli nhận được lệnh thi hành án sau khi đơn xin ân xá bị bác bỏ. Trong một phiên xem xét đặc biệt diễn ra lúc rạng sáng 8/9/2014, tòa ra lệnh tạm hoãn thi hành án, giúp Koli thoát khỏi giá treo cổ vào phút chót.

Vụ án đảo chiều

Sau nhiều năm xem xét hồ sơ, các tòa án cấp cao bắt đầu đặt câu hỏi về chất lượng cuộc điều tra ban đầu.

Hàng loạt vấn đề được chỉ ra như hiện trường bị xử lý chậm trễ, nhiều gia đình nạn nhân không được tiếp nhận đơn trình báo đúng cách, việc thu thập chứng cứ pháp y còn hạn chế và cơ quan điều tra phụ thuộc quá nhiều vào lời thú tội của Koli.

Tháng 10/2023, bước ngoặt lớn xảy ra khi Tòa án cấp cao thành phố Allahabad tuyên trắng án cho cả Koli và Pandher trong các vụ án đã xét xử. Tòa kết luận cơ quan công tố không chứng minh được tội trạng vượt lên mọi nghi ngờ hợp lý. Nhiều chứng cứ bị đánh giá là không đủ độ tin cậy để duy trì các bản án trước đó.

Ngôi nhà D-5 bị bỏ hoang nhiều năm, từng bị cháy năm 2014. Ảnh: Tribuneindia



Tháng 11/2025, Tòa án Tối cao Ấn Độ tiếp tục tuyên vô tội cho Koli trong vụ án cuối cùng đang chờ xét xử, đồng thời ra lệnh trả tự do cho anh ta sau gần 20 năm ngồi tù.

Các thẩm phán lưu ý rằng lời thú tội của Koli được ghi lại sau khi anh ta bị giam giữ 60 ngày và "có vẻ như đã bị chỉ dẫn trước". Theo thẩm phán, việc điều tra viên cảnh sát có mặt ngay bên cạnh Koli đã làm dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng.

Tòa án chỉ trích cảnh sát và các cơ quan điều tra vì đã tiến hành một cuộc điều tra thiếu sót, cẩu thả và chậm trễ, dẫn đến việc "kẻ phạm tội thực sự" không được xác định. Báo cáo cho biết các điều tra viên đã "chọn cách vu khống một người giúp việc trong nhà và bôi nhọ anh ta để giải quyết nhanh vụ án".

Phán quyết cũng chỉ ra rằng các điều tra viên "đã không xem xét các manh mối, bao gồm khía cạnh buôn bán nội tạng do một ủy ban chính phủ thuộc Bộ Phát triển Phụ nữ và Trẻ em nêu ra". Các báo cáo vào thời điểm đó cho thấy các thi thể đã bị cắt xẻ với độ chính xác như phẫu thuật.

Bí ẩn chưa có lời giải

Trong các cuộc phỏng vấn kể từ khi được thả, Pandher luôn khẳng định vô tội. Koli không xuất hiện trước công chúng kể từ khi ra tù và cũng không lên tiếng, nhưng luật sư của anh ta, Yug Mohit Chaudhry, cho biết "tất cả bằng chứng chống lại ông Koli đều là giả mạo, không một bằng chứng nào có thể kết tội". Luật sư cho biết Koli đã bị gài bẫy để "bảo vệ một kẻ quyền lực nào đó".

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 11/2025, Pandher cho rằng sự cuồng nhiệt của truyền thông, áp lực dư luận và những sai sót của các cơ quan điều tra đã làm chệch hướng cuộc điều tra. "Nếu cuộc điều tra được tiến hành đúng cách, sự thật đã được phơi bày", Pandher nói.

Gần 20 năm sau ngày những bộ xương đầu tiên được đào lên từ cống thoát nước ở Noida, câu hỏi về hung thủ thực sự vẫn chưa được giải đáp.

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng các gia đình vẫn còn một lựa chọn cuối cùng là đệ đơn lên Tòa án Tối cao yêu cầu điều tra lại. Nhưng cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Madan Lokur cho rằng việc này khó mang lại kết quả vì thời gian đã trôi qua quá lâu, bằng chứng có lẽ đã biến mất và khả năng điều tra lại là không thể.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress