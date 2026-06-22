Bệnh viện Hàn Quốc bị điều tra sau vụ 'vứt chân người vào thùng rác'

Hôm 10/6, một trung tâm phân loại rác trước khi tái chế ở Incheon, phía tây Seoul, báo cảnh sát do phát hiện một chiếc chân người trong các túi phế thải.

Ngay sau đó, một bệnh viện ở Incheon đã thông báo cho cảnh sát rằng phần cơ thể này có thể là rác thải của cơ sở mình.

Các nhà điều tra đã yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia (NFS) tiến hành phân tích ADN khẩn cấp để xác nhận xem bộ phận cơ thể đó có thuộc về bệnh nhân nào tại bệnh viện hay không.

Kể từ khi được phát hiện, một đội đặc nhiệm gồm 102 sĩ quan cảnh sát đã theo dõi lộ trình phi tang của nó.

Hôm 19/6, cảnh sát xác định chiếc chân thuộc về một bệnh nhân khoảng 80 tuổi tại một viện dưỡng lão trong thành phố, người đã trải qua ca phẫu thuật cắt cụt chân hôm 8/6.

Theo lời kể của bệnh viện, chiếc chân được quấn băng và đặt trong thùng chứa chất thải y tế, nhưng một tình nguyện viên bệnh viện lại nhầm nó là bó bột và vứt vào thùng như rác tái chế.

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Cảnh sát cho biết đang điều tra các vi phạm có thể xảy ra đối với luật y tế liên quan đến việc xử lý và quản lý chất thải y tế của bệnh viện.

Cơ sở tái chế rác ở Incheon, nơi chiếc chân người được tìm thấy. Ảnh: Yonhap

Theo Luật Quản lý Chất thải của Hàn Quốc, các bộ phận cơ thể người, mô người và các phần cơ thể bị cắt bỏ thuộc nhóm chất thải y tế cần được quản lý đặc biệt.

Các bộ phận cơ thể bị cắt bỏ như chân, tay, mô hoại tử sau phẫu thuật thường được xếp vào nhóm rác thải bệnh lý.

Rác loại này phải được bỏ vào thùng chuyên dụng đã được cơ quan chức năng chứng nhận, dán nhãn, lưu giữ và vận chuyển bởi đơn vị được cấp phép và thiêu hủy tại cơ sở xử lý chất thải y tế chuyên biệt.

Tác giả: Hải Thư

Nguồn tin: vnexpress.net