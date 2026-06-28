Bé trai 7 tuổi tử vong sau khi nặng đến 115 kg, bố mẹ bị truy tố tội giết người

Theo CBS News, Damien O'Brien (40 tuổi) và Jessica O'Brien (41 tuổi), sống tại thị trấn Flint Township, bang Michigan (Mỹ), đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự sau cái chết của con trai 7 tuổi là Casper O'Brien.

Hồ sơ tòa án cho thấy cả hai cùng bị truy tố một tội danh giết người cấp độ hai, một tội danh tra tấn và ba tội danh ngược đãi trẻ em cấp độ hai.

Vụ việc xảy ra vào ngày 4/11/2025, khi lực lượng cấp cứu nhận được cuộc gọi về việc Casper O'Brien gặp khó khăn trong hô hấp tại nhà riêng.



Khi đến hiện trường, các nhân viên y tế phát hiện cậu bé trong tình trạng nguy kịch, không thể tự cử động và đã tử vong vài giờ sau đó.

Trả lời WNEM, Công tố viên hạt Genesee David Leyton cho biết ngôi nhà chất đầy đồ đạc đến mức cảnh sát ban đầu không thể vào bên trong vì không còn khoảng trống ngoài khu vực các nhân viên y tế đang làm việc.

Ông cũng cho biết tại hiện trường có một bé gái 5 tuổi chạy quanh nhà trong tình trạng không mặc quần áo.

"Đây là một trong những hiện trường khó tin nhất mà cảnh sát từng chứng kiến, cũng là một trong những vụ việc gây sốc nhất tôi từng xem xét trong 22 năm làm công tố viên", ông Leyton nói.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi được công tố viên dẫn lại, Casper O'Brien tử vong do bệnh cơ tim, trong đó tình trạng béo phì nghiêm trọng là yếu tố góp phần dẫn đến cái chết.

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Ông Leyton nhận định cha mẹ đã bỏ bê con trong thời gian dài, khiến cậu bé rơi vào tình trạng béo phì bệnh lý.

Theo công tố viên, Casper O'Brien đã phải nằm liệt giường và chưa từng đi học.

Ảnh minh họa

"Tôi không nghĩ bất kỳ ai từ nhà trường, cơ quan bảo vệ trẻ em, cảnh sát hay bất kỳ cơ quan chính quyền nào biết rằng những đứa trẻ này tồn tại", ông Leyton cho biết.

Chủ nhà cho thuê cũng khai với cảnh sát rằng ông từng lo ngại vì căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi muốn kiểm tra bên trong, Damien O'Brien đều tìm cách từ chối.

Ngoài ra, công tố viên cho biết gia đình có bảo hiểm y tế nhưng chỉ đưa Casper O'Brien đi khám bác sĩ duy nhất một lần.

Theo kế hoạch, Damien O'Brien và Jessica O'Brien sẽ ra hầu tòa trong phiên xem xét căn cứ truy tố diễn ra vào ngày 25/6.

Nguồn: CBS News

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn