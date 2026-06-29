Bé trai 22 tháng tuổi mất tích bí ẩn khi đi cùng dì, Thiếu tá Công an tiết lộ chi tiết quan trọng

Ngày 28/6, Công an tỉnh Cao Bằng phát đi thông báo khẩn tìm kiếm cháu Đặng Khánh Tâm (SN 2014). Đến nay, sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình và lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được tung tích của cháu. Theo thông báo, cháu Đặng Khánh Tâm sinh ngày 14/9/2014, cao khoảng 50 cm. Khi mất tích, cháu mặc áo cộc tay và quần đùi màu xanh dương.

Công an xã Yên Thổ đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến cháu Đặng Khánh Tâm, thông báo cho cơ quan công an qua Thiếu tá Đặng Phú Hùng, Trưởng Công an xã Yên Thổ, số điện thoại 0387.818.288.

Cháu Đặng Khánh Tâm. (Nguồn: Công an tỉnh Cao Bằng)

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Tối cùng ngày, thông tin trên VietNamNet, Thiếu tá Đặng Phú Hùng, Trưởng Công an xã Yên Thổ cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu Đặng Khánh Tâm. Cháu Tâm mất tích vào khoảng 17h30 ngày 24/6, khi đi chăn bò cùng dì.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm liên tục; mỗi ngày huy động hơn 80 người, chia thành 3 nhóm triển khai các hướng tìm kiếm.

Theo chia sẻ của Thiếu tá Hùng, khu vực gia đình cháu Tâm sinh sống nằm sâu trong rừng, địa hình rộng và phức tạp. Từ trung tâm xã vào khu vực này khoảng 8-9km, trong đó phải đi xe máy khoảng 5-6km, sau đó tiếp tục đi bộ thêm khoảng 3km mới đến nơi. Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng tìm kiếm trong bán kính khoảng 3km tính từ nhà cháu Tâm.

Tác giả: Hương Trà (T/H)

Nguồn tin: Phụ nữ mới