Bắt vợ làm 'con tin' trên xe đầu kéo, dọa giết trong cơn ghen

Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tạm giam Cao Đức Tuấn, 32 tuổi, về hành vi Đe dọa giết người.

Cao Đức Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Anh

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Theo điều tra, Tuấn nghi vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên ép đi lên ôtô đầu kéo do mình làm tài xế. Khi đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Tuấn và vợ thuê phòng nhà nghỉ. Sau khi chốt cửa phòng, Tuấn tiếp tục tra hỏi vợ và dùng dây điện thoại siết cổ.



Vợ van xin, Tuấn bỏ dây và đi ngủ. Tuấn sau đó điều khiển ôtô đầu kéo đến nhiều địa điểm khác nhau, trên xe dùng dây điện siết cổ vợ và dọa giết. Người phụ nữ van xin nên Tuấn buông tay.



Khi xe chạy trên cao tốc, người vợ nhân lúc xin xuống xe đi vệ sinh đã leo qua hộ lan bỏ trốn, trình báo cơ quan chức năng.



Tuấn lái xe qua Lào nhập hàng, về đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bị bắt.





Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: vnexpress.net