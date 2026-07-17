Bắt và khám xét nơi ở của cựu Giám đốc Trung tâm Văn hóa Cao Thị Ngọc Mai

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với Cao Thị Ngọc Mai (sinh năm 1974, thường trú số 410, ấp An Trạch Tây, xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thi hành lệnh bắt bị can Cao Thị Ngọc Mai (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khám xét nơi ở của bị can Cao Thị Ngọc Mai (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, kết quả điều tra ban đầu xác định, Cao Thị Ngọc Mai là cựu Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao TP Trà Vinh (cũ). Vào năm 2022 Cao Thị Ngọc Mai bị Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt 05 năm tù về tội tham ô tài sản.

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Không đồng ý với bản án này nên sau khi chấp hành xong án phạt tù, kể từ tháng 3/2025 đến khi bị bắt, Cao Thị Ngọc Mai liên tục sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết, video với nội dung mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều tổ chức, cá nhân.

Mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật nhưng Mai vẫn ngoan cố, không chấp hành mà tiếp tục sử dụng mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thị Ngọc Mai về hành vi can tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới