Bắt thầy giáo tiểu học Lương Viết Mạnh buôn ma túy

Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 13/6 cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh thời gian qua đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 2/6/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Kỳ Lừa tiến hành làm việc với Lương Viết Mạnh (sinh năm 1983, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), là giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Trại. Kết quả kiểm tra nhanh xác định đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lương Viết Mạnh (trái) và Chu Giang Huy tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Lạng Sơn



Quá trình điều tra, lực lượng chức năng làm rõ Chu Giang Huy (sinh năm 1981, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) và Lý Viết Cường (sinh năm 1977, trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Lương Viết Mạnh.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 03/6/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Lý Viết Cường và Dương Văn Tự (sinh năm 1988, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở của Cường. Tang vật thu giữ gồm 5,688 gam Methamphetamine, 3,157 gam Heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

... Đối tượng Lý Viết Cường, Dương Văn Tự cùng tang vật - Ảnh: Công an Lạng Sơn



Căn cứ kết quả điều tra, ngày 09/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Viết Mạnh, Chu Giang Huy, Lý Viết Cường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; khởi tố Lý Viết Cường và Dương Văn Tự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh khẳng định vụ án là lời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng do ma túy gây ra đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Đáng chú ý, đối tượng Lương Viết Mạnh là giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục.

Hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng không chỉ khiến bản thân phải đối mặt với sự xử lý nghiêm minh của pháp luật mà còn ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp và môi trường giáo dục.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn