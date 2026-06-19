Bắt quả tang đối tượng vận chuyển gần 27kg ma túy

Ngày 19/6, nguồn tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự sau khi triệt phá thành công chuyên án, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại.

Đối tượng Phạm Xuân Thanh cùng tang vật trong chuyên án. Ảnh: TM



Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án HT426 và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2026, vào lúc 11h30 ngày 12/6, tại Km 67+200 Quốc lộ 8 (đoạn qua xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) lực lượng Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Chi cục Hải quan khu vực XI) bắt quả tang đối tượng Phạm Xuân Thanh (44 tuổi, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: TM



Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đi trên xe taxi, mang theo 2 ba lô chứa 12 bánh heroin, 11kg ma túy đá, 10kg ketamin và 16.000 viên hồng phiến, với tổng trọng lượng khoảng 27kg.

...

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Hoàng Ngọc Phú (36 tuổi, trú tại khối 3, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Hoàng Ngọc Phú. Ảnh: TM



Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ một người lạ tại khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đến phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An để giao cho một đối tượng khác, với tiền công 50 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết