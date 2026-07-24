Bắt quả tang 2 "quý ông" vui vẻ trong khách sạn ở Hà Nội, lộ đường dây của Vũ Quang Huy với 180 "chân dài nam"

Ngày 23/7, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Huy (37 tuổi, trú tại phường Chánh Hưng, TPHCM), Âu Dương Lễ (43 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhì, TPHCM; Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tbay) và Hoàng Hữu Nghĩa (25 tuổi, trú tại phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) về tội "Môi giới mại dâm".

Đối tượng Vũ Quang Huy (trái) (Ảnh: X.M.). Ảnh: Dân Trí

Theo điều tra, các đối tượng đã vận hành đường dây môi giới mại dâm đồng tính nam thông qua một website, núp bóng dịch vụ người mẫu và "giao lưu". Website này đăng tải thông tin, hình ảnh gợi dục của nhiều nam giới, phân loại các dịch vụ và kết nối khách mua dâm với người bán dâm.

Khoảng 14h ngày 8/7, lực lượng chức năng kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường Từ Liêm và phát hiện một đôi nam giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Người mua dâm khai đã liên hệ qua website trên và thỏa thuận giá từ 1,5-5 triệu đồng.

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Từ lời khai của các đối tượng cùng quá trình điều tra, công an đã bắt giữ Huy tại TPHCM. Huy được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây, sử dụng tài khoản mạng xã hội "Mr Gon" để trao đổi, nhận tiền đặt cọc và điều phối người bán dâm đến khách sạn hoặc các tỉnh, thành theo yêu cầu của khách.

Theo cơ quan điều tra, đường dây này chỉ môi giới mại dâm nam. Hệ thống này có khoảng 180 nam giới bán dâm, gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Huy điều hành đường dây từ đầu năm 2023, hoạt động tại nhiều địa phương và thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Huy còn thuê Lễ và Nghĩa thiết kế, lập trình thêm 6 website với chi phí 5 triệu đồng cho mỗi trang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Vi Vi (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn