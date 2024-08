Bắt người đàn ông c.h.é.m trọng thương em trai ruột

Ngày 1/8, nguồn tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Cao Đình Phương (65 tuổi, trú tại thôn 6, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố đối với Cao Đình Phương. Ảnh: AB



Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 10h sáng ngày 28/5, Cao Đình Phương đến nhà em trai ruột là Cao Quyết Thắng (55 tuổi, trú cùng thôn) để chơi.

Tại đây, Phương cùng em trai ruột đã tổ chức uống rượu. Trong cuộc nhậu, Phương đã phát sinh mâu thuẫn chuyện gia đình nên 2 bên lời qua tiếng lại. Sau đó, Cao Đình Phương đã xô ngã ông Thắng xuống giường rồi dùng tay đánh nhiều cái vào mặt em mình.

Sự việc chưa dừng lại khi Phương đã vào nhà lấy 1 con dao dài rồi chém nhiều nhát vào tay, cằm và thái dương em trai mình.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa ông Thắng đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa 115 tỉnh Nghệ An điều trị.

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Cao Quyết Thắng là 15%.

Hiện, vụ án đang được cơ quan điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

