Bắt giữ nhóm tuổi teen từ Hà Tĩnh ra Nghệ An tr;ộ;m c;ắ;p xe máy

Trước đó, qua công tác kiểm danh, kiểm diện, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thạch Hà phát hiện một số đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế. Tập trung xác minh, xâu nối dữ liệu, Công an xã Thạch Hà xác định, 3 đối tượng gồm: Nguyễn Cảnh Huy (SN 2008), Hoàng Văn Phú (SN 2009) và Hoàng Văn Trường Vũ (SN 2010, cùng trú xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), là thủ phạm đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng cùng tang vật

Làm việc với cơ quan Công an, Huy, Phú và Vũ khai nhận, thông qua mạng xã hội TikTok, các đối tượng đã trao đổi, bàn bạc với nhau ra tỉnh Nghệ An trộm cắp xe máy. Sau khi thống nhất với nhau, khuya 10/7, Nguyễn Cảnh Huy điều khiển xe máy chở Hoàng Văn Phú và Hoàng Văn Trường Vũ ra địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ ngày 11/7 đến ngày 13/7, lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân khi để xe trên vỉa hè và tại các khu nhà trọ, các đối tượng đã lấy trộm thành công 2 chiếc xe máy.

Sau khi lấy trộm xong, các đối tượng mang xe đến khu vực vắng người để tháo biển số, câu nối hệ thống điện để khởi động xe rồi đưa về cất giấu tại nhà Hoàng Văn Phú. Ngoài 2 vụ việc trên, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện trót lọt một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

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Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ ban đầu, Công an xã Thạch Hà đã chuyển giao hồ sơ, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Cảnh Huy, Hoàng Văn Phú và Hoàng Văn Trường Vũ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: VĂN TÌNH

Nguồn tin: congan.com.vn