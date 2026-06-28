Bắt giữ Đỗ Hữu Quốc SN 2000 và Trần Thị Nhi SN 2001 trong phòng trọ

Tối 25/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Hải Châu bắt quả tang hai đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Theo cơ quan công an, khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phòng trọ do Đỗ Hữu Quốc (SN 2000, trú TP Huế) thuê ở. Thời điểm kiểm tra, trong phòng có Quốc và Trần Thị Nhi (SN 2001, trú TP Huế).

Hai đối tượng Đỗ Hữu Quốc (SN 2000) và Trần Thị Nhi (SN 2001)



Qua kiểm tra, công an phát hiện trên bàn có một đĩa sứ chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Tại hiện trường còn có loa và hệ thống đèn chiếu được các đối tượng sử dụng để mở nhạc khi "bay, lắc".

Bước đầu, Quốc và Nhi khai nhận chất bột màu trắng là ma túy loại ketamine. Cả hai đang cùng nhau sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy tổng hợp.

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Làm việc với cơ quan điều tra, Quốc khai trong ngày 25/6 đã mua một viên thuốc lắc và ketamine với giá 1,9 triệu đồng, sau đó gọi Nhi đến phòng trọ để cùng sử dụng. Quốc là người chuẩn bị ma túy, chia thuốc lắc cho cả hai, đồng thời dùng đĩa sứ, thẻ ngân hàng và ống hút để chia nhỏ ketamine trước khi cùng sử dụng.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường



Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Hữu Quốc và Trần Thị Nhi về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Hải Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn