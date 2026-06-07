“Bật đèn xanh” cho nhân viên bán dâm thu lợi bất chính

Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Trọng Nam (SN 1984, quê Vĩnh Long), Trần Quốc Huy (SN 1999, quê Tây Ninh), Thái Minh Nhựt (SN 1998, quê Tây Ninh) để điều tra xử lý về hành vi lợi dụng ngành nghề kinh doanh dịch vụ massage để chứa chấp mại dâm.

Các đối tượng thời điểm bắt giữ.



Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ massage Hương Mê ( phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh). Tại 3 phòng massage của cơ sở này, tổ công tác phát hiện nhân viên nữ trong 3 phòng thực hiện hành vi mua bán dâm với khách nên đưa về trụ sở làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, Nam và vợ là Trần Thị Kim Tho (SN 1990) được chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ massage Hương Mê thuê để trực tiếp quản lý cơ sở này. Thấy khách thường xuyên có nhu cầu mua dâm, Nam và Tho đã bàn nhau thực hiện hành vi chứa mại dâm để tăng thu nhập.

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Thông thường khách vào cơ sở massage này phải mua vé là 300 ngàn để được hưởng các dịch vụ, nếu khách có nhu cầu quan hệ tình dục, 2 vợ chồng này sẽ bán vé “Nu” với giá 500 ngàn đồng. Khi khách sử dụng vé này sẽ được quan hệ với nhân viên nữ ngay tại phòng massage.

2 vợ chồng Nam thuê Huy, Nhựt ở tại cơ sở này để làm nhiệm vụ lễ tân, đón khách, bán vé đồng thời hướng dẫn, tư vấn khách mua loại vé “Nu” và quản lý, sắp xếp lượt bán dâm của các nữ nhân viên.

Bước đầu xác định, mỗi tháng tại cơ sở này thu lợi bất chính từ 500-600 triệu đồng từ việc tổ chức mua bán dâm.

Tác giả: M.Đ

Nguồn tin: cand.com.vn