Bão số 2 giật cấp 16, đổ bộ Trung Quốc, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão phát lúc 5 giờ sáng 26/7/2026. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (26/7), bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Hồi 4 giờ sáng, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 22,8 độ vĩ bắc; 114,7 độ kinh đông, trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Đến 16 giờ chiều 26/7, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, với tốc độ 15-20km/giờ, trên đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

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Đến 4 giờ sáng 27/7, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, với tốc độ 15-20km/giờ, trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 2 không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Do ảnh hưởng của bão, trên biển, vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: BẢO TIÊN

Nguồn tin: Báo Nhân dân