Bà Trần Thị Kiều Oanh được bổ nhiệm giữ chức. Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ được UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức vào chiều 25/6/2026.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ghi nhận quá trình công tác và sự tín nhiệm của tập thể đối với bà Trần Thị Kiều Oanh.



Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận quá trình công tác và sự tín nhiệm của tập thể đối với bà Trần Thị Kiều Oanh. Đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo sở giữ vững đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, tạo nên những chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

... Lãnh đạo, các phòng ban Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Trần Thị Kiều Oanh.



Đối với lĩnh vực tư pháp, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch trong tổ chức thực thi pháp luật.

Cũng tại Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, ông Lê Văn Dũng - Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh.

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: Báo PLVN