Ba người t.ử v.o.n.g do tai nạn trong trang trại chăn nuôi

Ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, cho biết khoảng 17h30 ngày 18/7, anh Bùi Văn Vệ - công nhân của công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa đóng tại thôn Trường Giang, trong lúc sửa chữa điện tại bể lọc phân đã bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác có mặt gần đó lần lượt xuống ứng cứu nhưng cũng xuất hiện dấu hiệu ngạt khí.

Tổng cộng 7 công nhân gặp nạn kiểu dây chuyền, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Đến rạng sáng 19/7, ba người tử vong gồm anh Bùi Văn Vệ, Trương Văn Lâm và Bùi Văn Tuyên.

Bốn người còn lại bị thương song hai nạn nhân diễn biến nặng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị, hai người còn lại tiếp tục hồi phục sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy.

Trang trại lợn Dabaco ở xã Thạch Quảng, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Lê Hoàng

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Lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng nhận định đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chăn nuôi của doanh nghiệp Dabaco. "Nguyên nhân trực tiếp, các yếu tố nguy hiểm tại hiện trường cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được xác định sau khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm, giám định và điều tra", ông Dương cho hay.

Hiện chính quyền xã đã yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn, rào chắn, đặt biển cảnh báo, bảo quản toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra; khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi của người bị nạn và gia đình các nạn nhân.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang phong tỏa hiện trường, điều tra sự việc.

Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam, chủ đầu tư dự án nuôi lợn giống và lợn thương phẩm tại các xã Thạch Tượng và Thạch Lâm (huyện Thạch Thành cũ, nay là xã Thạch Quảng). Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021 với tổng vốn hơn 770 tỷ đồng, diện tích hơn 50 ha, quy mô 5.600 lợn nái và hơn 158.000 lợn thịt mỗi năm. Doanh nghiệp bắt đầu nhập lợn vào chăn nuôi từ tháng 10/2022.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress