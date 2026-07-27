Bà bầu 8 tháng bị sát hại để cướp thai nhi trong bụng

Một vụ án mạng gây chấn động Colombia vừa xảy ra khi cô gái 21 tuổi đang mang thai bị sát hại rồi bị cướp đi đứa con trong bụng.

Nạn nhân là María Camila Potosí, được nhìn thấy lần cuối khi đang ngồi sau xe máy của một người phụ nữ tại Polvorines, khu vực thuộc thành phố Cali ở phía tây nam, vào ngày 16 tháng 7. Potosí đang mang thai ở tháng thứ tám và chỉ còn vài tuần nữa là lần đầu làm mẹ. Thi thể của cô được tìm thấy vào thứ Hai tại (22/7), ở vị trí cách nhà khoảng 6 km. Cảnh sát khu vực Cali phát hiện thi thể nạn nhân được quấn trong nhiều lớp chăn với nhiều vết dâm.

María Camila Potosí bị sát hại dã man và bị cướp em bé trong bụng



Tướng Herbert Benavídez, chỉ huy Cảnh sát Cali, cho biết có thể hơn bốn người đã tham gia vào vụ bắt cóc và sát hại này. Thị trưởng Alejandro Eder thông báo thành phố đang treo thưởng 62.000 USD (khoảng 1,57 tỷ đồng) cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ các đối tượng liên quan và tìm thấy em bé.

Nghi phạm mặc áo đen chở nạn nhân trên xe máy



Bà Alba Gomez, mẹ của Potosí, đã kêu gọi những kẻ thủ ác trả lại cháu gái Alahia cho gia đình. Bà hy vọng đứa trẻ vẫn còn sống và mong những người đang giữ bé hãy thức tỉnh lương tâm để trao trả lại em.

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Vào ngày mất tích, Potosí đang ở nhà gia đình bạn trai thì nhận được điện thoại từ một người phụ nữ. Cô nói với gia đình rằng sẽ đi cùng người này để nhận quà cho em bé. Potosí mới quen người phụ nữ này gần đây tại một trung tâm dành cho các bà mẹ mang thai ở Cali.

Chị gái của nạn nhân là Juliana Meneses cho biết Potosí cũng có lịch hẹn với bác sĩ sản khoa vào đúng ngày hôm đó. Bạn trai của cô đến đón nhưng không thấy đâu nên bắt đầu lo lắng. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ cô đi làm móng.

Gia đình nạn nhân hy vọng em bé còn sống và được trao trả



Mới đây, một người đàn ông tên Carlos Rincón đã đăng video lên mạng xã hội, xác nhận mình là bạn trai cũ của người phụ nữ lái xe máy. Anh tiết lộ cô ta không về nhà ngủ vào đúng ngày Potosí mất tích. Rincón chia sẻ thêm rằng người phụ nữ này từng nói với anh vào tháng 1 rằng cô ta đang mang thai. Anh rất háo hức chờ đón con ra đời và khẳng định bản thân cùng gia đình hoàn toàn không liên quan đến vụ án mạng hay vụ bắt cóc này, đồng thời cho biết gia đình anh cũng là nạn nhân vì đã lầm tin cô ta.

Đại diện lực lượng cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

Nguồn: NYPost

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: phunumoi.net.vn

