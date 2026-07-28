Án mạng từ việc chê nấu lẩu mắm mặn quá

Kết quả điều tra ban đầu, sáng 22/7, Hải và ông N.T.A. (SN 1981, ngụ phường Thới Sơn) ngồi nhậu tại bến đò ngang thuộc khu phố Hoà Bình, phường Thới Sơn. Một lúc sau, cả hai cùng đến nhà bạn ở khu phố Thuận Thạnh, phường Thới Sơn để nhậu tiếp.

Hiện trường xảy ra án mạng.



Trong lúc uống rượu, Hải và A. xảy ra cự cãi về việc “nấu lẩu mắm ăn mặn quá”. Ông A. tức giận nên cầm ghế nhựa đánh Hải. Bị đánh, Hải đã lấy dao gọt trái cây đâm vào vùng sườn phải, khiến ông A. tử vong.

...

Gây án xong, Hải về phòng nằm ngủ. Từ tin báo của người dân, Công an phường Thới Sơn đã khống chế, bắt giữ thủ phạm. Tại Cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành công tác khám nghiệm, tiến hành các bước điều tra theo quy định.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.vn