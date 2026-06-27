Ám ảnh clip: Người đi xe máy vác nhiều thanh vật liệu, đâm xuyên kính ô tô

Ngay hôm nay (26/6), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư chợ Điền Mỹ, Chợ Gạo (Đồng Tháp) giữa ô tô và xe máy chở nguyên vật liệu.

Cụ thể theo nội dung từ camera an ninh, vào khoảng 9h27' ngày 25/6, xe ô tô đang đi qua ngã tư khá thoáng. Khi đến gần đoạn đường cắt ngang, thì xuất hiện xe máy chạy tới tốc độ khá nhanh. Lúc này, hai người trên xe máy còn vác theo nhiều thanh vật liệu dài.

Không kịp xử lý tình huống, xe máy lao ngang hông ô tô. Những thanh vật liệu dài lao về trước, đâm xuyên kính cửa sổ của tài xế. Sau va chạm, ôtô lao về phía trước, chưa rõ tình trạng của tài xế cũng như những người ngồi trên xe thời điểm đó. Hai người đi xe máy sau va chạm ngã ra đường nhưng có thể đứng ngay dậy.

Your browser does not support the video tag.

Camera an ninh ghi lại vụ việc.

...

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chở hàng hóa phải tuân thủ quy định về kích thước, khối lượng hàng hóa theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng thời hàng hóa phải được xếp, buộc chắc chắn, không để rơi vãi, không che khuất đèn, biển số xe, không cản trở tầm nhìn của người điều khiển và không gây mất an toàn giao thông.

Cụ thể, khoản 4 Điều 17 Thông tư số 12/2025/TT-BXD quy định hàng hóa xếp trên xe mô tô, xe gắn máy không được vượt quá 0,3 m về mỗi bên giá đèo hàng theo thiết kế của xe, không vượt quá 0,5 m về phía sau giá đèo hàng và chiều cao xếp hàng tính từ mặt đường đến điểm cao nhất của hàng hóa không được vượt quá 2 m.

Ở điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi, trong đó có hành vi người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe mang vác vật cồng kềnh. Đối với người được chở trên xe mang vác vật cồng kềnh, điểm a khoản 5 Điều 12 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Đáng chú ý, trường hợp người điều khiển xe thực hiện hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều 7 nêu trên mà gây tai nạn giao thông, thì theo điểm d khoản 10 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đây là một trong những mức xử phạt được tăng mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hạn chế các vụ tai nạn do chở hàng hóa cồng kềnh gây ra.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: Phụ nữ mới