9 kịch bản đưa Messi đối đầu Ronaldo tại World Cup 2026

Hai biểu tượng lớn nhất của bóng thế giới hàng chục năm qua đứng trước cơ hội tạo nên màn đối đầu đặc biệt tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, cuộc so tài giữa chủ nhân 5 và 8 Quả bóng Vàng chỉ xuất hiện nếu Bồ Đào Nha và Argentina cùng vượt qua vòng bảng, sau đó thắng đủ số trận knock-out cần thiết.

Argentina nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Bồ Đào Nha thuộc bảng K, cạnh tranh với Cộng hòa Dân chủ Congo, Uzbekistan và Colombia.

World Cup 2026 có 48 đội, chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội. Từ đây, nhánh đấu đã được xác định, không bốc thăm lại.

Nếu Argentina và Bồ Đào Nha cùng đứng đầu bảng, 2 đội sẽ nằm trên nhánh có thể giao nhau tại tứ kết. Điều kiện là mỗi đội phải vượt qua vòng 32 đội và vòng 16 đội.

Nếu Argentina nhất bảng J còn Bồ Đào Nha nhì bảng K, hoặc ngược lại, 2 đội nằm ở 2 nửa khác nhau của sơ đồ.

Khi ấy, Messi và Ronaldo chỉ có thể đối đầu trong trận chung kết ngày 19/7 tại sân MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ.

Trường hợp cả Argentina và Bồ Đào Nha cùng xếp nhì bảng, màn đối đầu có thể đến sớm hơn. Nếu cùng thắng ở vòng 32 đội, 2 đội sẽ gặp nhau ngay tại vòng 16 đội.

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Kịch bản trở nên phức tạp nếu Argentina hoặc Bồ Đào Nha chỉ đứng thứ ba nhưng vẫn giành quyền đi tiếp. Vị trí của đội hạng ba trong nhánh knock-out phụ thuộc vào tổ hợp 8 bảng có đại diện đạt thành tích tốt nhất.



Với các trường hợp có đội đứng thứ ba, điều kiện đầu tiên là đội đó phải nằm trong nhóm 8 đại diện hạng ba có thành tích tốt nhất. Vòng đấu cụ thể còn phụ thuộc vào vị trí được phân bổ theo sơ đồ của FIFA.

Thể thức mới với 48 đội tuyển mở ra nhiều khả năng chưa từng xuất hiện. Messi và Ronaldo có thể gặp nhau ngay từ vòng 32 đội, nhưng kịch bản được chờ đợi nhất vẫn là cuộc đối đầu giữa họ ở chung kết World Cup 2026.

Messi và Cristiano Ronaldo trong quá khứ đã đối đầu 36 trận ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia, chưa tính trận biểu diễn giữa PSG và Riyadh Season XI hồi tháng 1/2023. Trong đó, 34 cuộc đối đầu diễn ra ở cấp CLB, phần lớn là các trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid, 2 trận còn lại là giao hữu Argentina - Bồ Đào Nha. Các đội có Messi giành 16 chiến thắng, các đội có Ronaldo thắng 11 trận, còn lại hoà nhau 9 trận.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại