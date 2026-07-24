5 tuyến cao tốc thu gần 30 tỷ đồng sau 1 tuần thu phí

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, sau một tuần chính thức tổ chức thu phí sử dụng đường bộ (từ 22h ngày 15/7 đến hết ngày 22/7), 5 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ đã ghi nhận hơn 382 nghìn lượt phương tiện lưu thông, với tổng doanh thu thu phí đạt gần 30 tỷ đồng. Kết quả bước đầu cho thấy hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu về quản lý, khai thác và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, trong tuần đầu vận hành, tổng lưu lượng phương tiện qua 5 tuyến cao tốc đạt 382.115 lượt xe, với tổng doanh thu thu phí đạt hơn 29.928 tỷ đồng.

Trong đó, tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi ghi nhận lưu lượng lớn nhất với 93.613 lượt phương tiện, doanh thu đạt hơn 4,56 tỷ đồng.

Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Ảnh Cục Đường bộ Việt Nam

Đứng thứ hai về lưu lượng là tuyến Hàm Nghi - Vũng Áng, với 81.491 lượt xe, đồng thời là tuyến có doanh thu cao nhất trong 5 dự án, đạt hơn 7,43 tỷ đồng.

Tuyến Vũng Áng - Bùng có 74.035 lượt phương tiện, doanh thu đạt hơn 6,57 tỷ đồng.

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Trong khi đó, tuyến Bùng - Vạn Ninh ghi nhận 72.479 lượt xe, doanh thu hơn 4,77 tỷ đồng.

Tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ có lưu lượng 60.497 lượt phương tiện, song doanh thu đạt hơn 6,58 tỷ đồng, đứng thứ hai trong số các tuyến được đưa vào thu phí.

Kết quả trên cho thấy lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc duy trì ở mức ổn định ngay trong tuần đầu triển khai thu phí. Doanh thu giữa các tuyến có sự khác biệt do chiều dài từng đoạn tuyến, cự ly di chuyển và cơ cấu phương tiện khai thác thực tế.

Việc tổ chức thu phí trên các tuyến cao tốc đầu tư công được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhằm tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình và từng bước hoàn thiện cơ chế khai thác bền vững hệ thống đường cao tốc quốc gia.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thêm, để chuẩn bị cho thời điểm chính thức thu phí từ ngày 15/7, toàn bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC), hệ thống giao thông thông minh (ITS), Trung tâm Dữ liệu thu phí đường bộ (Back-End) cùng các thiết bị giám sát đã được kiểm tra, chạy thử và kết nối đồng bộ. Trong tuần đầu vận hành, các giao dịch thu phí được xử lý ổn định, dữ liệu được truyền về Trung tâm Dữ liệu thu phí đường bộ theo thời gian thực, bảo đảm tính chính xác, minh bạch và an toàn trong quản lý.

Qua ghi nhận tại các trạm thu phí, hoạt động thu phí diễn ra thông suốt, không xảy ra ùn tắc. Nhiều lái xe đánh giá hệ thống ETC nhận diện phương tiện nhanh, giao dịch chỉ mất vài giây, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm khi lưu thông trên các tuyến cao tốc.

Việc 5 dự án thành phần đầu tiên của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông vận hành thu phí ổn định và đạt kết quả tích cực ngay trong tuần đầu không chỉ tạo nguồn lực cho công tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng mà còn là cơ sở quan trọng để Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục triển khai thu phí đối với các dự án thành phần tiếp theo theo lộ trình của Bộ Xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống đường cao tốc quốc gia, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động vận tải của doanh nghiệp.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn