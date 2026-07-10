5 học sinh tử vong khi đi tắm hồ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, 8 em nhỏ rủ nhau đến khu vực đập nước thuộc thôn Đắk Prí, xã Nâm Nung để tắm. Trong lúc vui chơi, các em không may trượt chân, rơi xuống vùng nước sâu. Ba em kịp bơi vào bờ và chạy đi kêu cứu.

Hiện trường vụ đuối nước tang thương.

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Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm. Đến trưa cùng ngày, thi thể của 5 nạn nhân đã được tìm thấy. Các em đều là học sinh lớp 5, đang trong thời gian nghỉ hè.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.vn