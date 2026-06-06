4 nhóm cán bộ cấp xã không thuộc diện hưởng chế độ tinh giản

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Theo hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ, từ ngày 1.7.2025, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chính thức chấm dứt theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tuy nhiên, các địa phương được phép căn cứ nhu cầu thực tế để tạm thời kéo dài việc sử dụng lực lượng này đến trước ngày 31.5.2026.

Trong quá trình sắp xếp bộ máy, không phải mọi trường hợp nghỉ việc đều được hưởng chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, nhóm thứ nhất là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã được bố trí tiếp tục làm việc tại cơ quan, đơn vị khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các trường hợp này không được xem là nghỉ việc để giải quyết chế độ theo Nghị định 154.

Nhóm thứ hai là những người thôi chức danh không chuyên trách cấp xã nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Theo Bộ Nội vụ, đây cũng không phải trường hợp nghỉ việc nên không thuộc diện hưởng chính sách tinh giản.

Nhóm thứ ba là các Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã đã thôi làm công tác hội và đang hưởng chế độ theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 157/2016/NĐ-CP) cùng các văn bản hướng dẫn liên quan. Những trường hợp này không được áp dụng đồng thời chính sách của Nghị định 154.

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Ngoài ra, Nghị định 154 cũng quy định người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động chỉ được hưởng khoản trợ cấp một lần theo quy định riêng, không thuộc diện áp dụng các chính sách tinh giản biên chế tại các điều về nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc.

Trong khi đó, nhóm vẫn có thể được xem xét hưởng chế độ là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí tạm thời vào vị trí hỗ trợ hoạt động của hệ thống chính trị ở xã mới đến trước ngày 31.5.2026. Nếu nghỉ việc trong khoảng thời gian này, họ thuộc đối tượng xem xét giải quyết chế độ theo Nghị định 154.

Nghị định số 154/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16.6.2025, quy định chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức và một số nhóm đối tượng chịu tác động bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Đáng chú ý 4 trường hợp không được hưởng chế độ tinh giản theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ: Được bố trí sang cơ quan, đơn vị khác hưởng lương ngân sách.

Thôi chức danh cấp xã nhưng tiếp tục làm việc ở thôn, tổ dân phố.

Đã hưởng chế độ theo chính sách riêng dành cho Hội Cựu chiến binh.

Đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng lương hưu, chế độ mất sức lao động (chỉ hưởng trợ cấp theo quy định riêng).

Tác giả: Tuấn Đông

Nguồn tin: Báo Văn Hoá